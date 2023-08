Hazel Cortés pide apoyo para urgentes cirugías luego de sufrir brutal agresión de exnovio

Desde el trágico incidente, la joven de 19 años se mantiene luchando por su vida en las instalaciones del Hospital Mario Catarino Rivas, sin embargo, reveló que urge de la realización de cirugías para tratar las lesiones sufridas en su cabeza y piernas, sin embargo, el panorama luce desalentador debido a que ella y su familia no cuentan con muchos recursos para costear estos procedimientos médicos.

Ante este delicado panorama, Cortés Ruiz ha pedido el apoyo y la solidaridad de los hondureños para poder continuar con su proceso de recuperación y además evitar que su situación empeore.

“Necesito que me apoyen para dos cirugías que tengo que hacerme en la cabeza, que es muy urgente, y una operación en las piernas. No tenemos mucho dinero, no contamos con muchos recursos y estas cirugías son muy urgentes”, inició contando Hazel en una entrevista con el noticiero Hoy Mismo.

“El doctor me dijo que no puedo tener expuesta la herida en la cabeza, que me puede generar una bacteria y es muy urgente”, reiteró la angustiada fémina.