Hallan en Santa Cruz de Yojoa cadáver de joven que fue arrastrado por el río Humuya

Cortés, Honduras.- Tras varios días de intensa búsqueda, este lunes 6 de abril fue localizado el cuerpo de Josué Manuel Guevara Anzora (20), quien había sido reportado como desaparecido luego de ser arrastrado por la corriente del río Humuya, en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro.

El hallazgo se produjo en Santa Cruz de Yojoa, donde equipos de rescate y pobladores de la comunidad mantenían operativos desde el momento en que se reportó la emergencia. La noticia ha causado profunda consternación entre familiares, amigos y vecinos del joven.

De acuerdo con la información preliminar, Guevara Anzora fue arrastrado por la fuerte corriente del río en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades competentes, quienes buscan esclarecer cómo ocurrió el hecho.