Hallan en Santa Cruz de Yojoa cadáver de joven que fue arrastrado por el río Humuya

Cortés, Honduras.- Tras varios días de intensa búsqueda, este lunes 6 de abril fue localizado el cuerpo de Josué Manuel Guevara Anzora (20), quien había sido reportado como desaparecido luego de ser arrastrado por la corriente del río Humuya, en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro.
El hallazgo se produjo en Santa Cruz de Yojoa, donde equipos de rescate y pobladores de la comunidad mantenían operativos desde el momento en que se reportó la emergencia. La noticia ha causado profunda consternación entre familiares, amigos y vecinos del joven.
De acuerdo con la información preliminar, Guevara Anzora fue arrastrado por la fuerte corriente del río en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades competentes, quienes buscan esclarecer cómo ocurrió el hecho.
Durante varios días, miembros de cuerpos de socorro, junto a voluntarios, realizaron labores de rastreo a lo largo del afluente, enfrentando condiciones complicadas debido al caudal del río y la geografía de la zona.
El cuerpo del joven fue recuperado y posteriormente trasladado para los procedimientos legales correspondientes, mientras sus familiares esperan poder darle cristiana sepultura en medio del dolor por la trágica pérdida.
Este hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos que representa nadar en los ríos en temporada de Semana Santa, por lo que autoridades reiteran el llamado a la población a extremar precauciones y evitar cruzar o ingresar a corrientes de agua con altos niveles o que desconocen.