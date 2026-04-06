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Asesinan a joven de 17 años en Danlí: indagan intento de asalto como móvil

Según el reporte inicial, desconocidos a bordo de un vehículo interceptaron la motocicleta en la que iba junto a su padre. ¿Qué más se sabe del crimen?

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 15:56
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Un menor de tan solo 17 años, identificado como Bairon Barahona, murió tras ser atacado a disparos la noche del pasado domingo 5 de abril en la aldea de Calpules, en Danlí, departamento de El Paraíso. Según el reporte preliminar, viajaba junto a su padre en una motocicleta cuando desconocidos los interceptaron. ¿Querían asaltarlos? A continuación los detalles del caso.

Foto: redes sociales
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La información brindada por pobladores de la zona, es que el joven y su padre habrían sido interceptados mientras se conducían en una motocicleta; los desconocidos iban a bordo de un vehículo.

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Las primeras versiones recabadas apuntan a que el móvil del crimen podría tratarse de un intento de asalto, ya que las víctimas intentaron huir de los disparos, dejando la motocicleta a un lado.

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El padre del menor resultó ileso, pero desafortunadamente, las balas alcanzaron a su hijo, cuyo cuerpo quedó tendido en la calle.

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Las autoridades policiales llegaron a la escena para acordonar las escena del crimen e iniciar con las respectivas indagaciones del caso que ha causado conmoción en la comunidad.

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De acuerdo con la información preliminar, familiares del joven no esperaron a que Medicina Forense realizara el levantamiento del cadáver, sino que procedieron a llevárselo para el respectivo velatorio en su hogar.

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Los presuntos asaltantes se dieron a la fuga y hasta ahora se desconoce su identidad y paradero.

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Mientras tanto, las autoridades informaron que investigan el hecho que deja enlutada a una familia en Danlí.

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Familiares del menor y miembros de la comunidad se encuentran devastados por su muerte y cuestionan que no haya presencia policial en la zona.

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"Que ponga mano dura la policía, pónganse a trabajar, ya basta de tanta delincuencia". "Le cegaron la vida a una persona tan joven". "Era un niño". "Descanse en paz, primo". "Todas las muertes en este país quedan impunes", son algunos de los comentarios de usuarios de redes de la comunidad tras la muerte del menor.

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