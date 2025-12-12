Sin vida y dentro de una bolsa hallan a una recién nacida en Pimienta, Cortés

Cortés, Honduras.- Una bebé recién nacida fue hallada sin vida este viernes —12 de diciembre— a orillas de un puente en el municipio de Pimienta, departamento de Cortés.
El cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa plástica. Pobladores que transitaban por la zona se percataron de que una pequeña mano sobresalía del interior.
Los vecinos trasladaron la bolsa hasta un lugar seguro, donde los vehículos no pudieran pasar sobre ella, y alertaron a las autoridades sobre el hallazgo.
Agentes de la Policía Nacional (PN) llegaron al sitio y acordonaron la escena. El puente permanece completamente cerrado al paso de personas y vehículos.
Las autoridades están a la espera del equipo de Medicina Forense, que se encargará de realizar el levantamiento correspondiente del cuerpo.
Hasta el momento, se desconoce la identidad y el paradero de la madre que habría abandonado a la recién nacida.
No obstante, la Policía ya inició una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.