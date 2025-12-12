  1. Inicio
  2. · Sucesos

Sin vida y dentro de una bolsa hallan a una recién nacida en Pimienta, Cortés

La pequeña fue encontrada dentro de una bolsa plástica a la orilla de un puente en Pimienta, Cortés. Las autoridades investigan para identificar a la madre

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 10:55
Sin vida y dentro de una bolsa hallan a una recién nacida en Pimienta, Cortés

Agentes de la Policía Nacional (PN) llegaron al sitio y acordonaron la escena. El puente permanece completamente cerrado al paso de personas y vehículos.

 Foto: Cortesía

Cortés, Honduras.- Una bebé recién nacida fue hallada sin vida este viernes —12 de diciembre— a orillas de un puente en el municipio de Pimienta, departamento de Cortés.

El cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa plástica. Pobladores que transitaban por la zona se percataron de que una pequeña mano sobresalía del interior.

Los vecinos trasladaron la bolsa hasta un lugar seguro, donde los vehículos no pudieran pasar sobre ella, y alertaron a las autoridades sobre el hallazgo.

Sin vida y dentro de una lonchera: así abandonaron a un recién nacido en un bus en SPS

Agentes de la Policía Nacional (PN) llegaron al sitio y acordonaron la escena. El puente permanece completamente cerrado al paso de personas y vehículos.

Las autoridades están a la espera del equipo de Medicina Forense, que se encargará de realizar el levantamiento correspondiente del cuerpo.

Hasta el momento, se desconoce la identidad y el paradero de la madre que habría abandonado a la recién nacida.

Capturan a mujer acusada de abandonar a su hija recién nacida en Reitoca

No obstante, la Policía ya inició una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias