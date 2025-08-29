Capturan a mujer acusada de abandonar a su hija recién nacida en Reitoca

Reitoca, Honduras.- Una mujer fue detenida en el municipio de Reitoca, Francisco Morazán, tras ser señalada como responsable del delito de aborto. La captura fue ejecutada mediante labores de vigilancia y seguimiento por la Unidad Especial de Investigación de Muerte de Menores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
De acuerdo con el expediente judicial, el hecho ocurrió el 9 de junio de 2024, cuando la sospechosa presentó contracciones de parto en su vivienda.
Posteriormente, se trasladó hasta un terreno baldío cercano, donde dio a luz a una bebé. La recién nacida fue dejada en el lugar, expuesta al frío y sin recibir ningún tipo de asistencia, lo que ocasionó su fallecimiento.
Tras regresar a su casa, la mujer ocultó el parto a sus familiares. Fue hasta el día siguiente que pobladores de la zona encontraron el cuerpo sin vida de la bebé, lo que dio inicio a la investigación correspondiente.
La detenida, de 27 años, es ama de casa, originaria de Reitoca y residente en la aldea Azacualpa.
La acción policial se llevó a cabo en el caserío El Naranjal, en la misma comunidad, donde fue localizada y aprehendida.
Por este motivo, el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa emitió el 25 de agosto de 2025 la orden de captura por suponerla responsable del delito de aborto en perjuicio de su hija recién nacida.