Capturan a mujer acusada de abandonar a su hija recién nacida en Reitoca

Reitoca, Honduras.- Una mujer fue detenida en el municipio de Reitoca, Francisco Morazán, tras ser señalada como responsable del delito de aborto. La captura fue ejecutada mediante labores de vigilancia y seguimiento por la Unidad Especial de Investigación de Muerte de Menores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

De acuerdo con el expediente judicial, el hecho ocurrió el 9 de junio de 2024, cuando la sospechosa presentó contracciones de parto en su vivienda.

Posteriormente, se trasladó hasta un terreno baldío cercano, donde dio a luz a una bebé. La recién nacida fue dejada en el lugar, expuesta al frío y sin recibir ningún tipo de asistencia, lo que ocasionó su fallecimiento.