Con signos de tortura hallan cadáver de un hombre en una finca de palma en Sabá, Colón

Colón, Honduras.-El cadáver de un hombre fue encontrado la tarde de este miércoles con signos de tortura dentro de una finca de palma africana, ubicada en la aldea Palos de Agua, en Sabá, Colón, en el norte de Honduras.

El fallecido fue identificado Kiener Alexis Martínez, de 30 años de edad, quien tenía severos golpes en el cuerpo, de acuerdo con la información preliminar.