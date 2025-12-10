  1. Inicio
Con signos de tortura hallan cadáver de un hombre en una finca de palma en Sabá, Colón

Agentes policiales llegaron al lugar y acordonaron la escena, informaron que el cadáver tenía un disparo en la cabeza y signos de tortura en el cuerpo

  • 10 de diciembre de 2025 a las 15:23
El cuerpo estaba dentro de una finca de palma africana.

Colón, Honduras.-El cadáver de un hombre fue encontrado la tarde de este miércoles con signos de tortura dentro de una finca de palma africana, ubicada en la aldea Palos de Agua, en Sabá, Colón, en el norte de Honduras.

El fallecido fue identificado Kiener Alexis Martínez, de 30 años de edad, quien tenía severos golpes en el cuerpo, de acuerdo con la información preliminar.

Agentes policiales llegaron al lugar y acordonaron la escena a la espera de los médicos forenses para que realizaran el levantamiento del cadáver.

Cabe mencionar que la familia llegó hasta el lugar y pidió que les dejarán el cuerpo para poder hacer el funeral y entierro.

Hasta el momento se desconocen los motivos del crimen ni quiénes lo habrían perpetrado.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

