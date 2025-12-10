Muere motociclista en accidente vial en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un joven que se trasladaba en motocicleta rumbo a su jornada laboral falleció la mañana de este miércoles en un trágico accidente registrado en el bulevar del Norte, a la altura de la parada de buses Viveros, en San Pedro Sula.

El fallecido fue identificado como Gerson David López, de 26 años. Allegados confirmaron que era padre de dos pequeños: un niño de siete años y una bebé de pocos meses.