Muere motociclista en accidente vial en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.- Un joven que se trasladaba en motocicleta rumbo a su jornada laboral falleció la mañana de este miércoles en un trágico accidente registrado en el bulevar del Norte, a la altura de la parada de buses Viveros, en San Pedro Sula.
El fallecido fue identificado como Gerson David López, de 26 años. Allegados confirmaron que era padre de dos pequeños: un niño de siete años y una bebé de pocos meses.
Según personas que presenciaron el suceso, López habría perdido el control del vehículo de dos ruedas y terminó estrellándose contra unas estructuras de concreto colocadas en la zona, impacto que le provocó la muerte de forma instantánea.
Aunque agentes de la Policía Municipal acudieron rápidamente para brindarle asistencia, al llegar constataron que el joven ya no presentaba signos vitales.
Durante 2025, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reporta 1,740 personas fallecidas en accidentes viales en el país.
En total, se registran unos 15,000 accidentes en lo que va de 2025 a nivel nacional, dejando a miles de personas con secuelas físicas.