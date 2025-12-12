Se ganaba la vida como taxista: Sara Fúnez desapareció y fue hallada sin vida en Comayagua

Comayagua, Honduras.- El cuerpo de Sara Fúnez fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en Comayagua, tras varios días de no conocerse su paradero.

La mujer se ganaba la vida como taxista. Usuarios que viajaron con ella la recuerdan como una persona “amable y servicial”.

El hallazgo se registró en la colonia Fuerzas Armadas, en Comayagua. Fúnez tenía cinco días de haber desaparecido.