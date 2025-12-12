  1. Inicio
Se ganaba la vida como taxista: Sara Fúnez desapareció y fue hallada sin vida en Comayagua

Hace cinco días, la querida taxista fue reportada como desaparecida, pero fue hallada sin vida en una cuartería ya en estado de putrefacción

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 06:51
Se ganaba la vida como taxista: Sara Fúnez desapareció y fue hallada sin vida en Comayagua

Según indicaron las autoridades, el cuerpo fue encontrado dentro de su cuarto en la colonia Fuerzas Armadas.

 Foto: Redes sociales

Comayagua, Honduras.- El cuerpo de Sara Fúnez fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en Comayagua, tras varios días de no conocerse su paradero.

La mujer se ganaba la vida como taxista. Usuarios que viajaron con ella la recuerdan como una persona “amable y servicial”.

El hallazgo se registró en la colonia Fuerzas Armadas, en Comayagua. Fúnez tenía cinco días de haber desaparecido.

La Policía recibió una alerta sobre el fallecimiento de la mujer, conocida como “La China”. Según indicaron las autoridades, el cuerpo fue encontrado dentro de su cuarto en la colonia Fuerzas Armadas.

Las autoridades no precisaron si se trataba de un hecho violento o si existían indicios que permitieran determinar la causa de su muerte.

Sara era una reconocida taxista en Comayagua por su sentido del humor y por ser considerada una “excelente persona”. Hoy, sus amigos y colegas lamentan su fallecimiento.

“Siento mucho, Sara, gran amiga. Dios santo, qué le pasó... El papá de ella, don Luis, nunca la cuidó. Descuidó a Sara, muy buena persona”, escribió una amiga de la víctima en Facebook.

