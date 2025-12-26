  1. Inicio
Hallan el cadáver de un hombre con signos de violencia en el río Tocoa

El cuerpo estaba flotando en el río Tocoa, por lo que se supone que la víctima tenía más de 24 horas fallecida; el cadáver fue remitido a la morgue para determinar las causas de muerte

  • Actualizado: 26 de diciembre de 2025 a las 09:49
El cadáver fue recuperado por elementos del Cuerpo de Bomberos de Honduras.

Foto: Cortesía.

Tocoa, Colón.- Un cuerpo sin vida fue localizado la mañana de este día en las aguas del río Tocoa, en el departamento de Colón, luego de que pobladores del sector alertaron a las autoridades tras observarlo flotando en el afluente.

Elementos del Cuerpo de Bomberos se desplazaron al lugar y confirmaron el hallazgo, procediendo de inmediato a resguardar la zona mientras se coordinaba la llegada del personal del Ministerio Público para realizar las diligencias legales correspondientes.

Según los primeros datos recabados en la escena, la víctima sería un hombre que no portaba documentos de identificación, por lo que hasta el momento permanece en calidad de desconocido.

Durante la inspección preliminar, se determinó que el cuerpo presentaba señales evidentes de violencia, incluyendo signos de tortura y las manos atadas, lo que apunta a que la muerte no habría sido accidental.

Aunque inicialmente se presume que el fallecimiento se produjo por ahogamiento, las autoridades indicaron que será la autopsia la que permitirá establecer con precisión la causa y el momento de la muerte.

El hallazgo generó preocupación entre los habitantes de las comunidades cercanas, quienes manifestaron temor ante este nuevo hecho violento registrado en la zona.

Las investigaciones quedaron a cargo de los entes especializados en materia criminal, quienes trabajan en la recolección de indicios para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar a los responsables.

Este caso se suma a una serie de hechos violentos que han ocurrido en el departamento de Colón , donde las autoridades mantienen operativos de seguridad de manera permanente.

Finalmente, las instituciones de seguridad hicieron un llamado a la ciudadanía para que colaborar con información que pueda ayudar al esclarecimiento del caso, asegurando absoluta reserva a quienes brinden datos relevantes.

