Familia busca a José Santiago Ramírez López, desaparecido en Ocotepeque hace seis meses

La preocupación de la familia se incrementó al constatar que José Santiago dejó su teléfono celular en la vivienda, lo que ha impedido cualquier intento de contacto y ha dificultado obtener indicios sobre su paradero. “Desde ese día no hemos tenido ninguna información de él. No sabemos dónde está ni qué pudo haber pasado”, expresó una hermana del señor desaparecido.

Según el testimonio de la familia, el señor Ramírez López salió de su vivienda, ubicada en el barrio Santa Cruz, sin informar su destino, y desde entonces no ha regresado ni ha mantenido comunicación con sus familiares. La denuncia fue interpuesta el 8 de septiembre de 2025, al cumplirse ocho días desde su desaparición.

Ocotepeque, Honduras.- La incertidumbre y la angustia se mantienen en una familia del municipio de Mercedes, en el departamento de Ocotepeque, tras la desaparición de José Santiago Ramírez López , de 48 años de edad, de quien no se tiene noticia alguna desde el pasado 1 de septiembre de 2025 .

Hasta el momento, los familiares desconocen las circunstancias que rodean su desaparición y temen que haya sido víctima de la violencia que afecta al país.

La situación se ha agravado aún más tras el trágico suceso ocurrido el 12 de febrero de 2026, cuando uno de los hermanos de la persona desaparecida, identificado como José Manuel Ramírez López fue encontrado sin vida en el taller donde laboraba diariamente. Este hecho ha generado un profundo impacto emocional en la familia, afectando tanto a los hermanos que residen en el extranjero como a aquellos que permanecen en el país.

A seis meses de la desaparición, los familiares continúan su búsqueda y hacen un llamado a la población para que cualquier persona que disponga de información sobre su paradero la comparta, con la esperanza de obtener pistas que contribuyan a esclarecer los hechos. “Solo queremos saber dónde está. Cualquier información puede ayudarnos”, manifestaron.

Ante esta situación, la familia teme que ambos hechos puedan estar relacionados con actos de criminalidad. Por ello, solicitan a las autoridades competentes que se realicen las investigaciones correspondientes con la debida diligencia y que ambos casos no queden en la impunidad.

Los hechos mantienen a la familia en un estado constante de alerta y temor, ya que, hasta la fecha, las autoridades no han logrado establecer el paradero de José Santiago Ramírez López ni identificar a los responsables de la muerte de José Manuel Ramírez López.

