Hombres armados entraron a su casa y se la llevaron: lo que se sabe del caso de Mariela Carbajal

Familiares de Mariela Carbajal viven el cuarto día de angustia, luego de que la joven fuera sacada de su vivienda por sujetos armados y desde entonces se desconoce su paradero

  • 12 de octubre de 2025 a las 17:05
Familiares piden ayuda para encontrar con vida a Mariela Michelle Carbajal, una joven de 22 años que fue privada de su libertad durante un violento asalto en el sector de Dos Caminos, Villanueva, Cortés, al norte de Honduras. ¿Qué se sabe de su desaparición? Aquí le damos los detalles:

Foto: Redes sociales
El hecho ocurrió en la colonia Monte Carmel, en el sector El Milagro, donde hombres armados llegaron hasta la vivienda de sus padres y se la llevaron a la fuerza en un vehículo azul.

Versiones brindadas por un familiar de Mariela indican que los hombres armados "andaban en una camioneta de color azul. Los vecinos vieron el carro estacionado en una esquina de la cuadra desde las 5:00 a.m. Solo estaban esperando a que el padre de Mariela se fuera a trabajar para poder cometer el secuestro y el robo, porque se llevaron todos los teléfonos, tabletas y el dinero de la pulpería donde ella vive".

El relato de su madre, Gloria Ramírez, revela que los armados irrumpieron en su vivienda y se llevaron a su hija a bordo del vehículo familiar, una camioneta Ford Escape, color azul, placas HBM 7106.

“Nosotros íbamos saliendo con el niño para la escuela. Cuando ya teníamos el carro afuera, entraron dos hombres, agarraron a mi hija y la montaron en el carro. A mí me empujaron hacia adentro. Luego se fueron con ella y con el vehículo”, relató entre lágrimas la madre de la joven.

Cámaras de seguridad grabaron al vehículo, por lo que esas imágenes se utilizarán para intentar dar con el paradero de la joven. Hasta el momento, no hay llamadas de los raptores ni pistas claras sobre su ubicación, mientras su familia y las autoridades continúan con la búsqueda.

El teléfono celular de Mariela permanece apagado y la familia asegura no haber recibido ninguna llamada ni mensaje que indique su paradero. “No suena, ya lo hemos llamado muchas veces y no suena”, lamentó doña Gloria.

Mariela Michelle Carbajal es integrante activa de la Banda Independiente Dos Caminos, donde es conocida por su talento musical.

La denuncia fue interpuesta ante las autoridades de San Pedro Sula y Villanueva, y la Unidad Antisecuestros de la Policía Nacional mantiene operativos de búsqueda y verificación de información en la zona norte.

La madre pidió además a la población que cualquier persona que tenga información se comunique al número +504 9251-5216, con la esperanza de obtener alguna pista que conduzca al hallazgo de Mariela.

