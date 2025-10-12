Hombres armados entraron a su casa y se la llevaron: lo que se sabe del caso de Mariela Carbajal

Versiones brindadas por un familiar de Mariela indican que los hombres armados "andaban en una camioneta de color azul. Los vecinos vieron el carro estacionado en una esquina de la cuadra desde las 5:00 a.m. Solo estaban esperando a que el padre de Mariela se fuera a trabajar para poder cometer el secuestro y el robo, porque se llevaron todos los teléfonos, tabletas y el dinero de la pulpería donde ella vive".