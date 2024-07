Sanos y salvos hallan a cinco niños que estaban desaparecidos en Yamaranguila

La angustia se había apoderado de sus padres y comunidad pues desde ayer no regresaron de la escuela en el municipio de Yamaranguila , en el departamento de Intibucá.

El alcalde del municipio, Rumualdo Bejarano, confirmó la zozobra de los familiares luego de no tener informaciones sobre el paradero de los infantes, luego de que los cinco se habían ido a una zona conocida como El Naranjito, donde se disponían a bajar mangos de un solar cercano. Ahí fue la última vez que los habían visto y no se sabía nada de su paradero. Su desaparición ocurrió luego que fueron notificados que no había clases.

“Se dirigieron a buscar mangos a una zona de El Naranjito y sí los vieron pasar, pero no hemos verificado la hora más o menos, pero que en realidad sí están perdidos los niños desaparecidos y ahorita el equipo de la Policía Nacional, patronato, líderes comunitarios y los bomberos que vienen en marcha, se están sumando”, declaró Bejarano más temprano.

Afortunadamente, los cinco menores fueron ubicados con vida en una vivienda de un pariente en una zona más alejada hasta donde habrían ido a dar luego de extraviarse.

El edil informó que elementos de la Policía Nacional, patronatos, líderes comunitarios y miembros del cuerpo de Bomberos participaron en la búsqueda en una zona montañosa y quebrada del sector.

Los padres de familia agradecieron el auxilio brindado por las autoridades y la comunidad que se volcó a apoyarlos en la búsqueda que gracias a Dios terminó con buen resultado.