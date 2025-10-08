A prisión preventiva hombre acusado de asesinar a su expareja y exsuegro en Roatán

Roatán, Islas de la Bahía.- Un juez dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Alexander Rosa Pineda, señalado como responsable del asesinato de su excompañera de hogar Darlin Yorgely López Rápalo y de su exsuegro Ángel Rosendo Aguilar Cálix, en un hecho violento ocurrido el pasado 24 de septiembre en la comunidad de Spanish Town, Roatán. De acuerdo con el Ministerio Público, las investigaciones revelaron que Rosa Pineda mantenía una relación conflictiva con su expareja, con quien tuvo tres hijos, y existían antecedentes de denuncias por maltrato, amenazas de muerte y hostigamiento.

El día del crimen, el acusado llegó armado a la vivienda de la familia López Rápalo y disparó contra María Natividad López, madre de Darlin, provocándole heridas de gravedad. Luego ingresó al inmueble y atacó a su expareja y al padre de esta, quien intentó defenderla, causando la muerte de ambos. Tras una intensa búsqueda, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron al sospechoso la noche del 25 de septiembre, cuando se escondía en una zona boscosa. Durante su detención, se le decomisó una pistola calibre 9 milímetros, presuntamente utilizada en el doble homicidio. La resolución judicial lo envía a prisión preventiva por los delitos de parricidio, asesinato, tentativa de asesinato en perjuicio de la madre de la víctima y porte ilegal de arma de fuego en concurso real.