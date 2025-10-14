Enfrentamiento en Ciudad España deja un presunto pandillero muerto y un detenido

Tegucigalpa, Honduras.- Un enfrentamiento armado entre presuntos criminales y agentes de la Policía Nacional dejó como resultado la muerte de un supuesto pandillero y la detención de una persona en la colonia Ciudad España, en el valle de Amarateca, municipio del Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán, Honduras. El tiroteo ocurrió la mañana de este martes y provocó alarma entre los vecinos de la zona, quienes se resguardaron mientras se registraban los disparos.

De inmediato, varias unidades policiales se desplazaron al lugar para controlar la situación y asegurar el perímetro. Según reportes preliminares, los presuntos atacantes, vinculados a la Pandilla 18, abrieron fuego contra los agentes, lo que desató un intenso intercambio de balas. Como resultado, uno de los supuestos pandilleros murió en el lugar y otro fue capturado. La identidad del fallecido no ha sido revelada, mientras que el detenido fue trasladado a una posta policial para iniciar las investigaciones correspondientes. La Policía Nacional desplegó un operativo en la colonia, bloqueando los accesos para evitar la fuga de posibles involucrados y continuar con las labores de rastreo.