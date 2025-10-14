"Mi niña, te pido perdón, porque te fallé": padre de Daira Serrano, víctima de colisión en Omoa

Como una niña dulce, alegre y amorosa será recordada Daira Siloé López Serrano, una de las víctimas del accidente que dejó dos menores muertos y cinco heridos en la aldea San Marcos de Omoa, Cortés. Su padre relató lo que ocurrió ese día.
Un hecho lamentable enlutó a la familia Serrano, luego de que una camioneta impactara la mototaxi en la que se trasladaban siete menores, quienes regresaban de sus escuelas.
Relatos de testigos indican que los menores iban de regreso a sus casas cuando una camioneta blanca que "venía de un lado a otro" los impactó de frente, provocando que algunos de ellos quedaran atrapados e hirieran a otros
Aunque vecinos rápidamente se movilizaron para sacar sus cuerpos, lamentablemente el pequeño Jefferson Sebastián Serrano perdió la vida de manera inmediata, mientras que la pequeña Daira y sus compañeros fueron trasladados de emergencia al hospital.
Lamentablemente, Daira Siloé López Serrano, de 9 años de edad, quien era estudiante del cuarto grado, murió a eso de las 5:30 p.m. en el hospital Mario Rivas, a donde fue trasladada con fuertes golpes.
Su padre, visiblemente afectado, explicó que todos los días él la dejaba y la recogía en la escuela, pero ese día llegó minutos tarde y la pequeña ya se había ido.
"Donde estés, mi niña, te pido perdón, porque te fallé. Te pido perdón, porque ella no viajaba en mototaxis, yo siempre la iba a dejar, la iba a traer. Pero ese día se vino en mototaxi, yo cuando llegué, ella ya se había ido", dijo entre lágrimas.
Lamentó: "No tengo palabras, estoy totalmente destrozado, se me fue mi niña. No contábamos con esto, fue de repente. Ella venía a la iglesia, ella danzaba. Ella siempre me daba cariño, me dio mucho".
Con el corazón destrozado, sus últimas palabras para su pequeña fueron: “Donde sea que estés, te pido perdón. Me siento culpable, perdóname. Yo la amo, la amo mucho.”
Ambos pequeños, quienes eran primos, están siendo velados desde ayer en horas de la noche, y esta mañana, pero serán enterrados a las cinco de la tarde de este martes.