Henry Valenzuela abusó de una niña y la amenazó de muerte: recibió 11 años de prisión

Bajo amenazas, un hondureño abusó por varios años de una menor hasta que la madre de la víctima los descubrió. Aquí los detalles de los hechos.
El Ministerio Público dio a conocer que la Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) ha logrado una condena de 11 años, 4 meses y 15 días de prisión contra Henry Geovany Valenzuela Villalobo por el delito de violación agravada en perjuicio de una menor de edad.
¿Cómo sucedieron los hechos? De acuerdo con las investigaciones, los abusos a la menor comenzaron desde que ella tenía 11 años, aunque se descubrieron hasta que era adolescente.
El Ministerio Público reveló que el agresor aprovechaba cuando la niña se encontraba sola en su casa de habitación para consumar los abusos sexuales.
La propia menor confesó que Henry la amenazaba de muerte para que ella guardara silencio y le decía que podía destruir su matrimonio. ¿Cómo descubrieron al agresor?
Fue en abril del 2020, mientras la niña estaba haciendo tareas en su cuarto, cuando Henry Valenzuela "irrumpió violentamente en la habitación tomándola a la fuerza".
Las autoridades detallaron que al momento que el agresor ingresó a la habitación, la menor pidió auxilio, lo que alertó a la madre, quien acudió a salvarla.
Luego de estos hechos, la madre interpuso la denuncia, y la niña reveló que Valenzuela abusaba de ella desde que tenía 11 años, aunque no se especificó cuántos años tenía la menor cuando lo descubrieron.
Además de la pena privativa de libertad, la FEP-NIÑEZ logró que al condenado se le impusieran varias medidas accesorias como la prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión, la inhabilitación absoluta, la suspensión de la ciudadanía, la responsabilidad civil y la libertad vigilada por cinco años.
El Ministerio Público detalló que la sentencia fue dictada mediante un procedimiento abreviado.