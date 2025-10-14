  1. Inicio
Regresó de EE UU y la mataron en Lempira: lo que se sabe del caso de Josselin Gavarrete

Josselin Gavarrete regresó a Lempira tras varios años de vivir en Estados Unidos. Lamentablemente, la mataron en el interior de la pulpería de sus padres

  • 14 de octubre de 2025 a las 12:12
Regresó de EE UU y la mataron en Lempira: lo que se sabe del caso de Josselin Gavarrete


Josseline Gavarrete había regresado a su pueblo natal, Gracias, Lempira, tras varios años de vivir en Estados Unidos. Lamentablemente, la asesinaron este martes -14 de octubre- dentro de la casa de sus padres. Más detalles sobre el caso a continuación.

 



En la comunidad de Villamil del municipio de Gracias se reportó la muerte de Josselin Lindalma Gavarrete López, de 27 años de edad, quien desde hace seis años se fue a vivir a Estados Unidos.

 



Según su descripción en redes sociales, Josselin Lindalma residió en Texas junto a su pareja, con quien procreó a una niña que actualmente tiene siete años de edad. Hace dos meses, ella y su familia decidieron regresar a Lempira debido a que la situación en Estados Unidos era compleja, comentó Andrés Gavarrete, padre de la fallecida.

 



Josselin Gavarrete estableció en Gracias un negocio de venta de ropa, maquillaje, acessorios y perfumes en línea llamado LuxeLoop PG, con el cual generaba ingresos para sustentar su hogar.

 



Josselin Lindalma se había quedado en la casa de sus padres, la cual opera como pulpería. Abrieron el negocio desde temprano con tranquilidad, sin imaginar que en este día matarían a la joven de 27 años.

 



"Yo no vi a nadie, solo a ella que estaba tirada", comentó don Andrés. Josselin Lindalma Gavarrete fue hallada sin vida y con heridas de bala.

 



Don Andrés también confesó que no alcanzó a ver al individuo que le quitó la vida a su hija, ya que se encontraba bebiendo café. "Nos estábamos tomando un café como costumbre en la mañana de desayuno", agregó.

 



"Veníamos abriendo el negocio, a tomar café íbamos cuando (...) solo entró un hombre, pero no lo vimos", explicó Gloria Villanueva, amiga de Josselin Lindalma quien trabajaba en el negocio de sus padres.

 



Las autoridades policiales llegaron a la escena del crimen para iniciar las investigaciones de quién le quitó la vida a Josselin Lindalma, por lo que se espera información referente a la hipótesis del crimen.





Por su parte, los amigos y familiares de Josselin Gavarrete López claman por justicia y que su muerte no se quede en la impunidad.

 



"Que se pongan a trabajar, que hagan algo porque mucha delincuencia hay, que dejen trabajar a la gente buena y procedan con esos delincuentes que hay en la calle", expresó Andrés Gavarrete.

 



Hasta el pasado mes de septiembre, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) contabilizó que 220 mujeres fueron asesinadas, lo cual refleja que Honduras sigue siendo un país violento para las personas de este sexo.

 
