Encuentran un cadáver flotando entre basura en Río Guacerique

Tegucigalpa, Honduras.- El cadáver de una persona fue encontrado este lunes -8 de diciembre- flotando en el Río Guacerique, ubicado en la parte alta de la cuenca del Río Choluteca.

El cuerpo fue visto flotando entre la basura acumulada por el afluente. Desde botellas de plástico, hasta grandes bolsas, grandes cantidades de desperdicios cubrían a la víctima en su totalidad.

De acuerdo con la versión preliminar, personas que se encontraban cerca de la escena, se percataron de la presencia del cadáver e inmediatamente alertaron a las autoridades.