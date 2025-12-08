  1. Inicio
Encuentran un cadáver flotando entre basura en Río Guacerique

El cuerpo sin vida de una persona fue encontrado, esta mañana, flotando en el Río Guacerique. Las autoridades llegaron a la escena para realizar el levantamiento

  • 08 de diciembre de 2025 a las 11:28
Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El cadáver de una persona fue encontrado este lunes -8 de diciembre- flotando en el Río Guacerique, ubicado en la parte alta de la cuenca del Río Choluteca.

El cuerpo fue visto flotando entre la basura acumulada por el afluente. Desde botellas de plástico, hasta grandes bolsas, grandes cantidades de desperdicios cubrían a la víctima en su totalidad.

De acuerdo con la versión preliminar, personas que se encontraban cerca de la escena, se percataron de la presencia del cadáver e inmediatamente alertaron a las autoridades.

Momentos después, las autoridades policiales y forenses se desplazaron hasta la escena para proceder con el rescate y levantamiento del cuerpo.

De momento, se desconoce la causa de muerte de la víctima y las circunstancias bajo las que ocurrieron los hechos. Tampoco se ha logrado identificar de quién se trata.

Los agentes policiales ya iniciaron una investigación para esclarecer el caso y verificar si se trató de un accidente o un acto violento.

