“Papi, quiero ir contigo”, la última petición de Emily Canales, niña hallada muerta en Siguatepeque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de que se trasladara el cuerpo de la pequeña Emily Sofía Canales, la niña hallada muerta en una quebrada cuatro días después de haber desaparecido, este martes fue trasladada a la morgue capitalina.

Entre pesar y consternación su tía, doña Mirian Monroy, reveló la última petición que le hizo la menor a su padre antes de ser desaparecer y luego ser encontrada sin vida.

De acuerdo con sus declaraciones minutos antes de salir de la casa el padre había avisado a la niña de cuatro años que saldría a hacer un mandado y la pequeña le suplicó que la llevará, pero él le dijo que no, que se quedará.

“En un ratito que él se descuido la niña ya no estaba, era muy apegada al papá caminaba con él para arriba y abajo, pero él le dijo hoy no te voy a llevar voy rápido, sin saber él que la niña se había ido detrás de él”, declaró con pesar la señora.

Cuando el padre regresó a la casa la mamá le preguntó por qué no traía la niña y él le dijo que no se la había llevado. “Él le dijo que en ningún momento la había visto, entonces se regresó a buscarla, pero ya no la encontró”, aseguró su tía.

La familia de Emily temió lo peor cuando la búsqueda para dar con su paradero se extendió hasta por cuatro días.

