Embolsado y en estado de descomposición encuentran cadáver en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un cadáver y en estado de descomposición se encontró en las cercanías de la colonia 3 de Mayo de la ciudad de Comayagua, en la zona central del país.
Hasta el momento no se ha identificado a la víctima, quien está envuelta en varias bolsas negras de plástico. Se desconoce si es hombre o mujer.
Según el reporte de vecinos, la bolsa con el cadáver llevaba varios días en el sector, a una orilla de la calle, pero no se había reportado, ya que está en un lugar, es común lanzar basura.
Fue una persona que circulaba por el sector, quien al ver al interior de la bolsa se encontró con el cuerpo en estado de putrefacción.
Los vecinos de la zona llamaron a las autoridades para que realicen el levantamiento correspondiente.