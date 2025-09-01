Embolsado y en estado de descomposición encuentran cadáver en Comayagua

Comayagua, Honduras.- Un cadáver y en estado de descomposición se encontró en las cercanías de la colonia 3 de Mayo de la ciudad de Comayagua, en la zona central del país.

Hasta el momento no se ha identificado a la víctima, quien está envuelta en varias bolsas negras de plástico. Se desconoce si es hombre o mujer.

Según el reporte de vecinos, la bolsa con el cadáver llevaba varios días en el sector, a una orilla de la calle, pero no se había reportado, ya que está en un lugar, es común lanzar basura.