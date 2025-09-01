  1. Inicio
Samuel, Cristian y Luis recibieron amenazas antes de su desaparición en SPS

Detalles brindados por los familiares de Samuel, Cristian y Luis revelan las posibles causas de su desaparición desde hace dos semanas en San Pedro Sula

  • 01 de septiembre de 2025 a las 14:22
1 de 10

Tres jóvenes fueron reportados como desaparecidos por sus familiares en la colonia El Rosario, sector de La Planeta, donde fueron vistos por última vez. Versiones indican que ellos habrían recibido amenazas por grupos criminales, pero ignoraron las advertencias. ¿Qué se sabe de este caso?

 Foto: Redes sociales
2 de 10

Los jóvenes fueron identificados como Cristian Samuel Murillo, de 20 años; Cristian Alberto Isaula Hernández y Luis Ezequiel Murillo Hernández, ambos de 18 años.

 Foto: Redes sociales
3 de 10

Familiares interpusieron la denuncia ante las autoridades policiales, por lo que han iniciado por cuenta propia labores de búsqueda, manteniendo la esperanza de encontrarlos con vida.

 Foto: Redes sociales
4 de 10

Se conoce que los tres jóvenes eran vecinos de la colonia El Rosario, en el mismo sector donde fueron vistos por última vez.

 Foto: Redes sociales
5 de 10

Luis (foto anterior) y Samuel trabajan como guardias de seguridad, según se muestran en videos compartidos por ellos en sus redes sociales.

 Foto: Redes sociales
6 de 10

La familia informó a un medio sampedrano que los jóvenes habrían recibido una advertencia de un grupo criminal que opera en la zona, quienes supuestamente les ordenaron abandonar la colonia y no volver a circular por el lugar.

 Foto: Redes sociales
7 de 10

Sin embargo, los tres jóvenes habrían hecho caso omiso a la amenaza, lo que habría derivado en su repentina desaparición.

 Foto: Redes sociales
8 de 10

La principal hipótesis de las autoridades apunta a la posible participación de estructuras delictivas que ejercen control territorial en el sector. No obstante, el caso sigue en investigación por las autoridades.

Foto: Redes sociales
9 de 10

Familiares y conocidos han presentado fotos de ellos ante los medios para lograr ampliar la búsqueda de ellos y poder encontrarlos con vida.

 Foto: Redes sociales
10 de 10

Hasta el momento la Policía Nacional no ha informado nada sobre la desaparición, por lo que se espera que en los próximos días se brinden avances del caso.

 Foto: Redes sociales
