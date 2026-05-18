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Dos jóvenes murieron y uno más resultó herido tras el choque de dos motocicletas en La Campa

El accidente se produjo en horas de la noche del domingo, en un sector oscuro de la carretera, desprovisto del alumbrado eléctrico

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 15:08
Dos jóvenes murieron y uno más resultó herido tras el choque de dos motocicletas en La Campa

Las tres jovencitos quedaron tirados en el pavimento, a un lado de sus motocicletas, destruidas por el fuerte impacto.

 Foto: Cortesía/El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Dos jovencitos perdieron la vida la noche del domingo, tras sufrir un fuerte accidente vial, al chocar las motocicletas en las que se transportaban; uno más resultó herido de gravedad.

El percance ocurrió entre las 7:30 y 8:00 de la noche, en la carretera que de Gracias, conduce hacia el municipio de La Campa, en el departamento de Lempira, a la altura del caserío Oromilaca.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Cristian Alexander Pérez Cruz, originario de la comunidad de Cruz Alta, jurisdicción de la Campa, y Oslin Anibal Núñez Martínez, oriundo del caserío de La Miande, en San Manuel Colohete; este último falleció en camino al hospital.

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Mientras tanto, una tercera persona, un adolescente de 15 años de edad, que viajaba en la misma moto con Oslin Anibal, fue trasladado e ingresado al Hospital Juan Manuel Galvez, en la ciudad de Gracias; su estado de salud es reservado.

Imprudencias

El incidente con saldo fatal ocurrió en una zona desprovista de alumbrado eléctrico, en la carretera hacia La Campa. Las autoridades consideran que el exceso de velocidad o el hecho de que uno de los dos conductores haya invadido el carril del otro pudo haber provocado la mortal colisión.

Paramédicos del Sistema Nacional de Emergencias 911, llegaron para auxiliarlos, luego de recibir la alerta del accidente; al llegar dos de ellos aún estaban con vida y uno ya no tenía signos vitales.

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Estadísticas recientes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), en promedio, a diario, mueren cinco personas en todo el territorio nacional, producto de accidentes viales; un gran porcentaje de estas utilizando una motocicleta como medio de transporte.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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