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A disparos matan a un vendedor de frutas en La Ceiba

Un vendedor identificado preliminarmente como "Don Kike", fue asesinado a disparos mientras vendía en su puesto de frutas en La Ceiba, causando consternación

  • Actualizado: 23 de junio de 2026 a las 15:06
A disparos matan a un vendedor de frutas en La Ceiba

Un vendedor perdió la vida de varios impactos de bala mientras vendía frutas en La Ceiba.

Foto: cortesía redes sociales

La Ceiba, Honduras.- Un vendedor, presuntamente de la tercera edad, fue asesinado a disparos la tarde de este martes 23 de junio frente a su propio puesto de frutas, ubicado a la altura de la avenida La República de La Ceiba, cerca de la terminal de buses "Mazapán".

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Enrique Bardales Osorto, a quien conocidos de la zona llamaban cariñosamente como "Don Kike".

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Testigos manifestaron que desconocidos arribaron al lugar y sin mediar palabras comenzaron a dispararle a la víctima hasta dejarla inerte. Su cuerpo quedó tendido en el suelo, frente a su negocio, y en la escena quedaron algunos casquillos de arma de fuego.

Tras el violento hecho, fueron alertadas las autoridades. Agentes llegaron hasta el lugar para acordonar la escena y realizar las respectivas investigaciones, pues hasta ahora, se desconoce el móvil del crimen y el paradero de los hechores.

Los pobladores están alarmados y piden a las autoridades mayor seguridad en la zona; algunos especulan que la muerte del vendedor podría deberse al tema de la extorsión, sin embargo, se espera que las autoridades investiguen y detallen avances del caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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