A disparos matan a un vendedor de frutas en La Ceiba

De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Enrique Bardales Osorto , a quien conocidos de la zona llamaban cariñosamente como "Don Kike".

La Ceiba, Honduras.- Un vendedor, presuntamente de la tercera edad, fue asesinado a disparos la tarde de este martes 23 de junio frente a su propio puesto de frutas, ubicado a la altura de la avenida La República de La Ceiba, cerca de la terminal de buses "Mazapán".

Testigos manifestaron que desconocidos arribaron al lugar y sin mediar palabras comenzaron a dispararle a la víctima hasta dejarla inerte. Su cuerpo quedó tendido en el suelo, frente a su negocio, y en la escena quedaron algunos casquillos de arma de fuego.

Tras el violento hecho, fueron alertadas las autoridades. Agentes llegaron hasta el lugar para acordonar la escena y realizar las respectivas investigaciones, pues hasta ahora, se desconoce el móvil del crimen y el paradero de los hechores.

Los pobladores están alarmados y piden a las autoridades mayor seguridad en la zona; algunos especulan que la muerte del vendedor podría deberse al tema de la extorsión, sin embargo, se espera que las autoridades investiguen y detallen avances del caso.