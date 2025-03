“Dios mandó ángeles”: Sobreviviente de accidente en Roatán relata su testimonio

Por esas casualidades, o milagros como algunos lo catalogan, se encontraban dos pescadores faenando cuando que escucharon la caída de la aeronave, movilizándose de inmediato a ver qué ocurrió. Al ver cuerpos flotando y oír gritos de desesperación, los hombres lograron rescatar a las personas, entre ellas, Liliana Estrada.

Ella comentó que se encuentra internada en un hospital privado, sin detallar la ubicación, donde se le están tratando sus lesiones sufridas. Según detalló, sufrió golpes en su rostro, tobillo, abdomen, cráneo. También dijo que su pelvis se encuentra fracutrada, por lo que será sometida a una cirugía.

A través de sus redes sociales, Liliana Estrada decidió relatar la vivencia de ese inolvidable 17 de marzo, fecha que conmocionó a la población hondureña por el trágico evento.

“Quiero tomar un momento para dar mi testimonio de lo que Dios ha hecho por mí, de cómo mandó a esos ángeles cuando todas las posibilidades estaban para que yo no saliera, y salí porque Él me sacó de ahí. También quiero darle las gracias a los pescadores que me rescataron y que fueron tan buenos conmigo”, manifestó Estrada.

Liliana, destacó que gracias a Dios y al valiente hondureño logró salir con vida y asegura que espera poder verlo en persona para expresarle su inmensa gratitud.