Detienen a hija y yerno de Olga Lidia Fonseca, sospechosos de su asesinato en Olancho

Patuca, Honduras.– Una mujer y su pareja fueron arrestados este lunes -10 de noviembre-, acusados de haberle quitado la vida a Olga Lidia Fonseca, madre de la detenida y suegra del joven capturado, respectivamente. El hecho violento ocurrió el pasado domingo -9 de noviembre- en el barrio El Centro del municipio de Patuca, departamento de Olancho.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima perdió la vida tras recibir varios impactos de bala luego de una acalorada discusión que sostuvo con los ahora detenidos.

Los sospechosos fueron localizados en el barrio El Centro, sector Palestina, del municipio de Patuca, donde las autoridades lograron su captura después de varias horas de búsqueda. El yerno de la víctima es un hombre de 21 años, a quien se le acusa por los delitos de asesinato y porte ilegal de arma de fuego. Posteriormente, los agentes procedieron a la detención de una mujer de 23 años, hija de la señora Fonseca, señalada por el delito de parricidio en perjuicio de su madre.

De acuerdo con las diligencias realizadas por la Dirección Policial de Investigación (DPI), el crimen se habría originado por problemas personales entre los involucrados, situación que derivó en una fuerte discusión dentro de la vivienda de la víctima. Durante el arresto del yerno, las autoridades decomisaron un arma de fuego, la cual sería la supuesta arma homicida y que fue remitida como evidencia para el caso. Los dos detenidos fueron trasladados bajo custodia policial a las instalaciones de la DPI en Olancho, donde permanecen mientras se continúa con el proceso de investigación.