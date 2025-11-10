  1. Inicio
  2. · Sucesos

Detienen a hija y yerno de Olga Lidia Fonseca, sospechosos de su asesinato en Olancho

La pareja fue detenida por ser los supuestos culpables del asesinato de Olga Lidis Fonseca, quien se dedicada a vender terrenos en el municipio de Patuca

  • 10 de noviembre de 2025 a las 14:44
Detienen a hija y yerno de Olga Lidia Fonseca, sospechosos de su asesinato en Olancho

Los dos detenidos fueron trasladados bajo custodia policial a las instalaciones de la DPI en Olancho, donde permanecen mientras se continúa con el proceso de investigación.

 Foto: Cortesía

Patuca, Honduras.– Una mujer y su pareja fueron arrestados este lunes -10 de noviembre-, acusados de haberle quitado la vida a Olga Lidia Fonseca, madre de la detenida y suegra del joven capturado, respectivamente.

El hecho violento ocurrió el pasado domingo -9 de noviembre- en el barrio El Centro del municipio de Patuca, departamento de Olancho.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima perdió la vida tras recibir varios impactos de bala luego de una acalorada discusión que sostuvo con los ahora detenidos.

Hallan sin vida a menor raptado mientras realizaba entregas en Tegucigalpa

Los sospechosos fueron localizados en el barrio El Centro, sector Palestina, del municipio de Patuca, donde las autoridades lograron su captura después de varias horas de búsqueda.

El yerno de la víctima es un hombre de 21 años, a quien se le acusa por los delitos de asesinato y porte ilegal de arma de fuego.

Posteriormente, los agentes procedieron a la detención de una mujer de 23 años, hija de la señora Fonseca, señalada por el delito de parricidio en perjuicio de su madre.

A disparos le quitan la vida a una mujer en la colonia Nueva Suyapa

De acuerdo con las diligencias realizadas por la Dirección Policial de Investigación (DPI), el crimen se habría originado por problemas personales entre los involucrados, situación que derivó en una fuerte discusión dentro de la vivienda de la víctima.

Durante el arresto del yerno, las autoridades decomisaron un arma de fuego, la cual sería la supuesta arma homicida y que fue remitida como evidencia para el caso.

Los dos detenidos fueron trasladados bajo custodia policial a las instalaciones de la DPI en Olancho, donde permanecen mientras se continúa con el proceso de investigación.

Al menos una persona muerta y dos heridas deja ataque armado en Copán

Finalmente, ambos serán puestos a disposición de la Fiscalía de turno en Patuca, para que se les siga el procedimiento legal correspondiente por los delitos que se les imputan.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias