Las llaves de la oficina y una computadora encendida: nuevos detalles de la desaparición de Belkis Molina

Añadió: “Hasta hoy no se sabe nada sobre ella, si fue secuestrada, no sabemos. Hemos descartado varias hipótesis”.

Por su parte, el padre de Belkis mencionó en declaraciones a un canal de televisión: “Yo solo les suplico, que yo la quiero a mi hija, verla pero viva, no les pido más, solo es que la quiero ver viva, no puedo expresarme más porque mi situación no me da lugar”.

Con su rostro desencajado y un notable cansancio, su hermana, María Molina, manifestó la dolorosa situación que están pasando como familia al no recibir respuesta de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

“Es lamentable llegar a la casa y ver que mamá se derrumba al no saber noticias de mi hermana”, expresó la hermana de Belkis.

MIRE AQUÍ: Desaparición de Belkys Molina en La Esperanza, Intibucá, causa alarma

“Nosotros solo pedimos a las autoridades que nos apoyen en esta situación que estamos pasando y a quienes la tengan, por favor que nos den información sobre ella”, suplicó la joven en medio del llanto.