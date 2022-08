“Yo quiero ver a mi hija viva”: La súplica del padre de Belkis Molina, joven desaparecida en Intibucá

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras dos semanas del desaparecimiento de la joven Belkis Molina y sin pistas de su paradero, las autoridades aún no tienen indicios de qué sucedió con ella, por lo que sus familiares ya no saben qué hacer para encontrarla.

“Yo solo les suplico, que yo la quiero a mi hija, verla pero viva, no les pido más, solo es que la quiero ver viva, no puedo expresarme más porque mi situación no me da lugar”, dijo en declaraciones a Hoy Mismo el padre de la joven, don Álvaro Molina, entre sollozos y lágrimas.

Con su rostro desencajado y un notable cansancio su hermana, María Molina, manifestó la dolorosa situación que están pasando como familia al no recibir respuesta de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), para dar con el paradero de Belkis.

“Es lamentable llegar a la casa y ver que mamá se derrumba al no saber noticias de mi hermana”, expresó la hermana de Belkis.

María pide el apoyo de las autoridades para volver a ver a su hermana e implora que si alguien tiene información se la puedan brindar.

“Nosotros solo pedimos a las autoridades que nos apoyen en esta situación que estamos pasando y a quienes la tengan, por favor que nos den información sobre ella”, suplicó la joven en medio del llanto.

Varios sectores de Honduras, amigos y vecinos se han sumado a la búsqueda conjunta de la profesional que residía en Intibucá, pero es originaria de San Francisco, Lempira.

Ante el llamado de la familia para obtener respuestas la viceministra de seguridad, Julissa Villanueva, respondió que su desaparición es un tema interés para la DPI.

“Belkis joven desaparecida en La Esperanza, Intibucá, desde el 21 de Julio 2022 es asunto de interés para la Dirección Policial de Investigaciones de Honduras, a la población en general solicitamos su apoyo en la colaboración por información”, dice el mensaje de Villanueva en su cuenta de Twitter.

