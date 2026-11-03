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Dejó la placa tirada: Conductor choca contra dos vehículos estacionados y huye en el anillo periférico

El conductor impactó contra dos vehículos estacionados frente a una tienda de mascotas y, lejos de detenerse, retrocedió y huyó del lugar dejando su placa en el lugar de los hechos. Aquí el video

  • Actualizado: 03 de noviembre de 2026 a las 17:09

Tegucigalpa, Honduras.- Un conductor que se desplazaba en una camioneta Honda CR-V blanca impactó contra dos vehículos que estaban estacionados en el anillo periférico de Tegucigalpa.

El momento del accidente quedó registrado en un video de una cámara de seguridad, cuya fecha y hora indican que ocurrió este martes 3 de noviembre de 2026, a las 10:26 de la mañana.

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En las imágenes se observa una camioneta y un vehículo tipo turismo estacionados frente a una tienda de accesorios de mascotas.

Foto de la placa del vehículo. El accidente quedó registrado en una cámara de seguridad en Tegucigalpa.

Foto de la placa del vehículo. El accidente quedó registrado en una cámara de seguridad en Tegucigalpa.

 (Foto: Cortesía )

Segundos después, aparece una camioneta blanca que se sale de su carril e impacta fuertemente contra ambos automóviles.

Tras el fuerte choque, el conductor de la camioneta blanca retrocedió y dejó en el lugar parte del "bumper" o parachoque, junto con la placa del vehículo.

Sin embargo, en lugar de detenerse para responder por los daños ocasionados, el conductor huyó de la escena, dejando seriamente afectados los dos vehículos estacionados.

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Varias personas que se encontraban dentro de la tienda de mascotas y en sus alrededores salieron para observar lo ocurrido.

En el video se logra identificar la placa HBF 7244, correspondiente a la camioneta que provocó el accidente.

Hasta el momento, se desconoce en qué condiciones se encontraba el conductor al momento del choque.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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