Tegucigalpa, Honduras.- Un golpe al narcomenudeo de la Mara Salvatrucha (MS-13) dieron agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) al decomisar paquetes de marihuana en Puerto Cortés.
Los uniformados realizaron allanamientos simultáneos en la aldea Río Abajo y en la colonia Medina, donde desarticularon un centro de acopio y sistema de monitoreo, que era utilizado para vigilar y con ello evadir a las autoridades policiales.
El informe establece que las acciones se ejecutaron por efectivos del Segundo Batallón de la PMOP y binomios caninos, en el marco de las operaciones de combate frontal contra el crimen organizado, en apoyo a la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANCC).
Como resultado de las inspecciones, los equipos militares decomisaron indicios vinculados a la estructura criminal MS-13, entre ellos: 11 paquetes conteniendo hierba seca, supuesta marihuana, la que estaba lista para su distribución local.
Además, un equipo de vigilancia y comunicación destacando una cámara de videovigilancia instalada estratégicamente para monitorear los movimientos de los cuerpos de seguridad y alertar sobre operativos, un teléfono celular utilizado presuntamente para coordinar actividades ilícitas y una tableta electrónica (iPad).
También fue decomisada una balanza para el pesaje del alucinógeno y documentos varios, que servirán como insumos clave para ampliar las líneas de investigación.
Todos los indicios recolectados fueron embalados y serán remitidos ante la Fiscalía correspondiente del Ministerio Público para continuar con el debido proceso legal.
Los equipos de inteligencia de la PMOP mantienen operaciones de rastreo y saturación en el sector, con el objetivo de ubicar y capturar a los integrantes de la estructura delictiva que opera en la zona portuaria.
Las autoridades de la PMOP dieron a conocer que van a continuar las acciones para garantizar la paz y la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional.
Para ello se van a intensificar las operaciones de intervención para neutralizar las estructuras dedicadas al narcotráfico y la criminalidad organizada.