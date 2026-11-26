Tegucigalpa, Honduras.- Un golpe al narcomenudeo de la Mara Salvatrucha (MS-13) dieron agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) al decomisar paquetes de marihuana en Puerto Cortés. Los uniformados realizaron allanamientos simultáneos en la aldea Río Abajo y en la colonia Medina, donde desarticularon un centro de acopio y sistema de monitoreo, que era utilizado para vigilar y con ello evadir a las autoridades policiales. El informe establece que las acciones se ejecutaron por efectivos del Segundo Batallón de la PMOP y binomios caninos, en el marco de las operaciones de combate frontal contra el crimen organizado, en apoyo a la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANCC).

​Como resultado de las inspecciones, los equipos militares decomisaron indicios vinculados a la estructura criminal MS-13, entre ellos: 11 paquetes conteniendo hierba seca, supuesta marihuana, la que estaba lista para su distribución local. Además, un equipo de vigilancia y comunicación destacando una cámara de videovigilancia instalada estratégicamente para monitorear los movimientos de los cuerpos de seguridad y alertar sobre operativos, un teléfono celular utilizado presuntamente para coordinar actividades ilícitas y una tableta electrónica (iPad). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse También fue decomisada una balanza para el pesaje del alucinógeno y documentos varios, que servirán como insumos clave para ampliar las líneas de investigación.