Con drogas valoradas en ocho millones de lempiras, detienen a un joven en Puerto Cortés

Cortés, Honduras.- En poder de tres tipos de drogas, valoradas en varios millones de lempiras, un joven fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en la ciudad de Puerto Cortés.
Se trata de Pablo Josué Membreño Murillo, de 24 años de edad, originario de Puerto Cortés, y residente en el caserío El Sofoco, en la aldea Baracoa, de ese término municipal.
En el proceso de la captura, en el sector Los Cruces, de Baracoa, los agentes policiales le decomisaron una mochila color negro, en la que llevaba una fuerte cantidad de estupefacientes y un arma de fuego tipo pistola.
Decomisos
Llevaba consigo dos kilogramos de cocaína, equivalente a unas 6,000 dosis, distribuidos en bolsas y envoltorios plásticos, con un valor estimado de ocho millones de lempiras (L 8,000,000).
Alrededor de medio kilogramo, aproximadamente 3,000 dosis de piedras de crack, con un valor en el mercado de cien mil lempiras (L 100,000) y dos kilogramos de marihuana, valorada en sesenta mil lempiras (L 60,000).
Además, tenía en su poder una pistola marca CZ-75B, calibre nueve milímetros y seis cartuchos sin percutar, sin los documentos que acreditaran su propiedad y el persmiso para la portación de esta arma de fuego.
También, le confiscaron una balanza digital, utilizada presuntamente para el pesaje y dosificación de la droga, y las bolsas plásticas vacías para el empaque de los alucinógenos.
Membreño Murillo fue remitido al Ministerio Público (MP), para continuar el proceso legal. Podrían enfrentar cargos penales por los delitos de tráfico de drogas y portación ilegal de armas.