Con drogas valoradas en ocho millones de lempiras, detienen a un joven en Puerto Cortés

Cortés, Honduras.- En poder de tres tipos de drogas, valoradas en varios millones de lempiras, un joven fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), en la ciudad de Puerto Cortés.

Se trata de Pablo Josué Membreño Murillo, de 24 años de edad, originario de Puerto Cortés, y residente en el caserío El Sofoco, en la aldea Baracoa, de ese término municipal.

En el proceso de la captura, en el sector Los Cruces, de Baracoa, los agentes policiales le decomisaron una mochila color negro, en la que llevaba una fuerte cantidad de estupefacientes y un arma de fuego tipo pistola.