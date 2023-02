“Era una niña que venía empezando a vivir, ya no tiene sentido ir a un estadio”: Padre de Keiry García

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Jairo García, padre de Keiry Gricel García, la adolecente asesinada afuera del estadio Olímpico durante el clásico entre Marathón y Real España, lamentó entre sollozos lo sucedido. “Era mi gordita, mi vida, mi todo. Era mi consejera, la que me motivaba todos los días”, aseguró.

El acongojado progenitor relató que en un intento por salvarle la vida trasladó a su hija a un centro asistencial pero ya era demasiado tarde. “Mi niña llegó tarde ya. Ni modo, son cosas que pasan, le tocó a mi hija” expresó con resignación.

“Ella me decía, papi vos sos lo máximo. No entiendo por qué Dios me quitó a mi hija”, lamentó.