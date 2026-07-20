Daniel Meraz enfrentará procedimiento abreviado por el asesinato de la enfermera Elvia Gómez

Cortés, Honduras.- El proceso judicial contra Daniel Antonio Meraz Cáceres, señalado como responsable del femicidio agravado de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, avanzará bajo una vía alterna luego de que las autoridades judiciales concedieran una audiencia de procedimiento abreviado programada para el próximo 7 de agosto.
La medida fue autorizada después de que la defensa solicitara al Ministerio Público acogerse a este mecanismo procesal. La petición fue avalada por el superior jerárquico de la institución y posteriormente remitida al Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Villanueva, Cortés.
El portavoz de los Juzgados de Letras de San Pedro Sula, Ruy Gabriel Barahona, informó que, debido a esta solicitud, la audiencia preliminar prevista para el pasado 15 de julio fue suspendida para dar paso al nuevo procedimiento.
Según explicó Barahona, las partes procesales ya fueron notificadas y la audiencia quedó fijada para el viernes 7 de agosto, a las 10:00 de la mañana, en el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Villanueva.
Durante esa diligencia, el juez analizará la solicitud presentada por el Ministerio Público dentro de la causa que se sigue contra Meraz Cáceres, quien ha reconocido ante el ente acusador su participación en la muerte violenta de su compañera sentimental.
El acusado enfrenta cargos por femicidio agravado en perjuicio de Elvia Mercedes Gómez López, un caso que ha causado fuerte impacto en el norte del país.
Los hechos ocurrieron el 3 de junio en la colonia Santa Fe, municipio de San Manuel, Cortés, donde la enfermera fue encontrada sin vida dentro de su vivienda.
De acuerdo con el dictamen de Medicina Forense, la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento, mientras que las investigaciones identificaron a Daniel Meraz como el principal sospechoso del crimen.
Tras permanecer prófugo durante varios días, Meraz decidió entregarse voluntariamente a las autoridades y desde entonces permanece bajo proceso judicial mientras avanza el caso.