Daniel Meraz enfrentará procedimiento abreviado por el asesinato de la enfermera Elvia Gómez

Cortés, Honduras.- El proceso judicial contra Daniel Antonio Meraz Cáceres, señalado como responsable del femicidio agravado de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López, avanzará bajo una vía alterna luego de que las autoridades judiciales concedieran una audiencia de procedimiento abreviado programada para el próximo 7 de agosto.

La medida fue autorizada después de que la defensa solicitara al Ministerio Público acogerse a este mecanismo procesal. La petición fue avalada por el superior jerárquico de la institución y posteriormente remitida al Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Villanueva, Cortés.

El portavoz de los Juzgados de Letras de San Pedro Sula, Ruy Gabriel Barahona, informó que, debido a esta solicitud, la audiencia preliminar prevista para el pasado 15 de julio fue suspendida para dar paso al nuevo procedimiento.