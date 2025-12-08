Cuando salían de una iglesia interceptan y matan a una pareja en Coray, Valle

Valle, Honduras.- Dos personas perdieron la vida violentamente en el sector de Las Escobas, ubicado entre Las Uvas y Las Mesas, en el municipio de Coray, departamento de Valle. Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Gilberto Cárdenas y Pascuala Jiménez. De acuerdo con información preliminar, la pareja acababa de salir de un servicio religioso cuando fue interceptada por sujetos desconocidos en una solitaria zona.

Sin mediar palabra, los atacantes les dispararon en repetidas ocasiones, provocándoles la muerte de manera inmediata. Las autoridades se desplazaron hasta el lugar para realizar el levantamiento correspondiente e iniciar las investigaciones del caso. Hasta ahora se desconocen las causas del ataque y la identidad de los responsables. La Policía Nacional aseguró que se están recopilando testimonios y revisando posibles antecedentes para establecer si este hecho violento está relacionado con otros crímenes ocurridos en la zona.



Antecedentes en la región

Este suceso se registra pocos días después de que una pareja fuera asesinada dentro de su vivienda en el municipio de Nacaome, Valle. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En ese caso, un hombre y una mujer fueron atacados a balazos por individuos que ingresaron a la casa y abrieron fuego sin dar oportunidad de reacción. Tras el crimen, los agresores escaparon sin dejar rastro. Según el reporte divulgado por las autoridades en aquel hecho, las víctimas fueron encontradas sin vida en el interior del inmueble y presentaban múltiples heridas de arma de fuego. El caso conmocionó a la comunidad, que denunció el aumento de episodios violentos en municipios del departamento de Valle.