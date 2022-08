“Que me devuelvan viva a mi hija, yo ya estoy vieja y no soy nada sin mi hija”, dijo doña Isabel al ser abordada en diversos medios televisivos. Las demás personas que la acompañaban gritaban al unísono: “¡Viva la queremos!”.

Dos semanas habían transcurrido y las autoridades aún no tenían respuestas de qué sucedió con la joven.

Dos familiares, decaídos y angustiados, se presentaron a las instalaciones de un canal local para suplicar a las autoridades agilizar la búsqueda de Belkis. Con cada día que transcurría, las esperanzas de encontrarla sana y salva se iban esfumando.

“Yo solo les suplico que yo la quiero a mi hija, verla, pero viva, no les pido más, solo es que la quiero ver viva. No puedo expresarme más porque mi situación no me da lugar”, decía su padre, don Álvaro Molina, entre sollozos y lágrimas.

Con su rostro desencajado y un notable cansancio, su hermana, María Molina, manifestó lo doloroso que era “llegar a la casa y ver que mamá se derrumba al no saber noticias de mi hermana”.

“Nosotros solo pedimos a las autoridades que nos apoyen en esta situación que estamos pasando y a quienes la tengan, por favor, que nos den información sobre ella”, suplicó la joven en medio del llanto.