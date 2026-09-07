Cinco colombianos entre los 11 detenidos en operación antidrogas frente a Barra Patuca

Tegucigalpa, Honduras.-Una operación antidrogas realizada en alta mar dejó como resultado la captura de 11 personas, entre ellas cinco ciudadanos colombianos, y el decomiso de 17 fardos con supuesta cocaína, informó este lunes las Fuerzas Armadas de Honduras.
La operación se desarrolló aproximadamente a 30 millas náuticas al norte de la Barra Patuca, en el departamento de Gracias a Dios.
Durante la intervención, las autoridades aseguraron una embarcación pesquera camaronera identificada como Miss Celeste, con bandera hondureña, así como una lancha rápida tipo go fast.
En ambas embarcaciones fueron detenidas 11 personas, de las cuales cinco son de nacionalidad colombiana.
Además, durante la operación fueron decomisados 17 fardos que contenían supuesta cocaína, aunque las autoridades no descartan que la cantidad de droga pueda aumentar.
Según el informe preliminar, los ocupantes de la lancha rápida habrían lanzado varios fardos al mar al percatarse de la presencia de unidades de la Fuerza Naval.
Los detenidos, junto con las embarcaciones y la evidencia decomisada, serán trasladados a la Base Naval de Caratasca, donde se realizará el procedimiento legal correspondiente.
El caso quedará bajo investigación de las autoridades competentes para determinar la procedencia y el destino final de la supuesta droga decomisada.