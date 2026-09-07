Cinco colombianos entre los 11 detenidos en operación antidrogas frente a Barra Patuca

Tegucigalpa, Honduras.-Una operación antidrogas realizada en alta mar dejó como resultado la captura de 11 personas, entre ellas cinco ciudadanos colombianos, y el decomiso de 17 fardos con supuesta cocaína, informó este lunes las Fuerzas Armadas de Honduras.

La operación se desarrolló aproximadamente a 30 millas náuticas al norte de la Barra Patuca, en el departamento de Gracias a Dios.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron una embarcación pesquera camaronera identificada como Miss Celeste, con bandera hondureña, así como una lancha rápida tipo go fast.