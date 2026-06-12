CEDOA aclara que no tuvo relación con el procedimiento realizado a la chef Sandra Díaz del Valle

Tegucigalpa, Honduras.- El Centro Docente Oftalmológico Alianza (CEDOA) informó este viernes que no guarda ninguna relación con el procedimiento médico realizado a la chef hondureña Sandra Díaz del Valle, cuyo fallecimiento ha generado atención pública en los últimos días. A través de un comunicado oficial, la institución manifestó su preocupación por la difusión de publicaciones en distintos medios de comunicación y plataformas digitales en las que se utilizaron imágenes en donde aparece el logo de CEDOA al abordar el caso. La clínica explicó que el procedimiento relacionado con la chef no se llevó a cabo en sus instalaciones ni fue realizado por personal vinculado a la institución. Según detalló, el hecho ocurrió en otro establecimiento médico que opera dentro del mismo edificio donde también funciona CEDOA.

"La asociación realizada resulta inexacta y genera una percepción errónea ante la opinión pública", señaló la institución en su pronunciamiento. Respecto a las imágenes que circularon en la cobertura del caso, es importante precisar que el logotipo de CEDOA es visible en la fachada exterior de la torre donde opera la clínica estética en la que se realizó el procedimiento, al igual que los rótulos y distintivos de otros establecimientos que funcionan en el mismo edificio. Por esa razón, durante las tomas realizadas en los alrededores del inmueble mientras agentes policiales ingresaban para efectuar diligencias y el decomiso de evidencias, fue inevitable que aparecieran imágenes de varios de los negocios ubicados en la estructura. No obstante, EL HERALDO aclara que en ninguna de sus publicaciones atribuyó responsabilidad, participación o vínculo alguno al Centro Docente Oftalmológico Alianza (CEDOA) con los hechos investigados, limitándose a documentar visualmente las acciones desarrolladas en el lugar.