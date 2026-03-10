  1. Inicio
DPI: Hay suficiente carga probatoria contra sospechosos en asesinato de ambientalista y su hijo

Los sospechosos estarían vinculados en la muerte de un miembro de la Policía Nacional; también se les víncula con la tala ilegal de bosques

  Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 09:26
Los sospechosos, quienes son hermanos, fueron trasladados a la Dirección Policial de Investigaciones en Tegucigalpa.

Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.

Tegucigalpa, Honduras .- Existe suficiente carga probatoria contra los dos sospechosos implicados en la muerte del ambientalista Juan Bautista Silva y su hijo Antonio Silva, confirmó este martes el director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce Canales.

El funcionario calificó la captura de los hermanos Juan Joel y Noé Rivas Durón como de alto impacto, al estar vinculados con el asesinato del ambientalista Juan Bautista Silva Ventura, de 69 años, y su hijo Antonio, quienes se dedicaban a la protección de los bosques.

“Ellos eran defensores del medio ambiente; esta es una captura de alto impacto”, aseguró Ponce Canales al referirse al trabajo que realizaban las víctimas.

El director del DPI reveló además que a los sospechosos se les investiga por otros hechos criminales, entre ellos el asesinato de un miembro de la Policía Nacional.

"Tenemos líneas investigativas en torno a otros casos, entre ellos la muerte de un policía. Nuestros agentes investigadores, en coordinación con el Ministerio Público, que dirige la investigación técnico-jurídica, trabajan para obtener el apoyo necesario que permita imputarles ese otro delito", explicó.

La captura de los sospechosos por la muerte del ambientalista y su hijo fue confirmada la mañana de este martes por la Policía Nacional de Honduras.

Padre e hijo fueron reportados como desaparecidos el 26 de febrero de 2025 en el cerro La Cruz, en Comayagua, luego de salir de su vivienda en motocicleta con destino a una zona rural donde iban a verificar unas tierras. Sin embargo, nunca llegaron a su destino y desde ese momento no se volvió a tener información sobre su desfile.

