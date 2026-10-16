Capturan a presunto integrante de la Pandilla 18 con amplio historial delictivo en Santa Lucia

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante activo de la estructura criminal Pandilla 18, identificado con el alias de “Danyer”, fue capturado en el municipio de Santa Lucia, Francisco Morazán, por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con la Unidad Metropolitana de Prevención No.25 (UMEP-25). El detenido fue identificado como Allan Noel López García, de 24 años, con el rango de "Homie", a quien se le seguirán diligencias por el delito de asociaciones terroristas.

La captura la ejecutaron los uniformados mediante labores de vigilancia y seguimiento desarrolladas por los equipos operativos de ambas unidades, como parte de las acciones dirigidas a identificar, ubicar y neutralizar a integrantes de estructuras criminales que operan en el territorio nacional. Las autoridades policiales dieron a conocer que de acuerdo con los registros, alias "Danyer" cuenta con detenciones por diferentes hechos, entre ellos: tentativa de robo, tráfico de drogas, lesiones, faltas, escándalo en la vía pública e irrespeto y amenazas a funcionarios policiales. Asimismo, figura una detención por el delito de homicidio o asesinato, hecho que se registró en el mes de agosto de 2021, y una orden de captura emitida en julio de 2025. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse