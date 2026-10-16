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Capturan a presunto integrante de la Pandilla 18 con amplio historial delictivo en Santa Lucia

Las autoridades policiales informaron que "Danyer", tenía antecedentes por haber cometido una serie de delitos y una orden de captura pendiente

  • Actualizado: 16 de octubre de 2026 a las 11:59
Capturan a presunto integrante de la Pandilla 18 con amplio historial delictivo en Santa Lucia

Las autoridades policiales dieron a conocer que Allan Noel López García, conocido con el alias de “Danyer”, tenía una serie de antecedentes por cometer diversos delitos.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un presunto integrante activo de la estructura criminal Pandilla 18, identificado con el alias de “Danyer”, fue capturado en el municipio de Santa Lucia, Francisco Morazán, por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), en coordinación con la Unidad Metropolitana de Prevención No.25 (UMEP-25).

El detenido fue identificado como Allan Noel López García, de 24 años, con el rango de "Homie", a quien se le seguirán diligencias por el delito de asociaciones terroristas.

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La captura la ejecutaron los uniformados mediante labores de vigilancia y seguimiento desarrolladas por los equipos operativos de ambas unidades, como parte de las acciones dirigidas a identificar, ubicar y neutralizar a integrantes de estructuras criminales que operan en el territorio nacional.

Las autoridades policiales dieron a conocer que de acuerdo con los registros, alias "Danyer" cuenta con detenciones por diferentes hechos, entre ellos: tentativa de robo, tráfico de drogas, lesiones, faltas, escándalo en la vía pública e irrespeto y amenazas a funcionarios policiales.

Asimismo, figura una detención por el delito de homicidio o asesinato, hecho que se registró en el mes de agosto de 2021, y una orden de captura emitida en julio de 2025.

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Los pobladores de Santa Lucia han mostrado preocupación debido a la presencia de integrantes de estructuras criminales que han llegado a la comunidad, lo que altera la tranquilidad en el pintoresco municipio.

El pandillero capturado será remitido a la Fiscalía del Ministerio Público para continuar con el proceso judicial que establece la ley.

Las autoridades dieron a conocer que la DAET mantiene operaciones de inteligencia, vigilancia y seguimiento en el marco de la Operación Escudo de Honduras, con el objetivo de ubicar a miembros de organizaciones terroristas y combatir delitos como la extorsión, asociaciones terroristas y el tráfico de drogas.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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