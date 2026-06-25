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Capturan a “Los Sagastume”, implicados en el secuestro del empresario Héctor Lisser en Colón

Los decomisos realizados durante la operación incluyen tres teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, los cuales serán analizados como parte de las investigaciones

  • Actualizado: 25 de junio de 2026 a las 11:34
Capturan a “Los Sagastume”, implicados en el secuestro del empresario Héctor Lisser en Colón

Los cuatro detenidos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con el proceso penal.

 Foto: Héctor Paz| EL HERALDO

Colón, Honduras.- En horas de la mañana de este jueves -25 de junio, la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Policía Nacional de Honduras le dio captura a cuatro integrantes de la banda criminal conocida como “Los Sagastume”, señalada por su participación en el secuestro del empresario Héctor Eduardo Lisser Pinto, ocurrido el 27 de abril de 2025 en el municipio de Tocoa, Colón.

Las acciones se realizaron mediante operativos simultáneos en los municipios de Tocoa y Sabá, en Colón; Puerto Cortés, Cortés; y Santa Rita, Yoro, como parte de una operación coordinada a nivel nacional.

Durante los procedimientos, las autoridades lograron la captura de cuatro personas vinculadas a la estructura criminal, la cual presuntamente operaba en distintas zonas del país.

Liberan a empresario hondureño tras 36 horas secuestrado en Colón
A las cuatro personas detenidas se les supone responsable del delito de secuestro agravado y otros ilícitos relacionados con el caso.

A las cuatro personas detenidas se les supone responsable del delito de secuestro agravado y otros ilícitos relacionados con el caso.

 (Foto: Héctor Paz| EL HERALDO)

Entre los detenidos está Carlos Antonio Sagastume López, de 32 años, señalado como el supuesto líder de la banda, residente en la colonia Génesis de Tocoa, Colón y conocido con el alias de “Sagastume”.

También fue detenido Gerson Yermay Zambrano Sánchez, de 25 años, alias de “El Negro”, Jairo José Erazo Vásquez, de 37 años, alias de “El Peludo”, y Tony Josué Menjívar Aguilar, de 28 años, alias de “El Indio”.

Antecedentes del caso

El 27 de abril de 2025, en horas de la mañana, el empresario Héctor Eduardo Lisser Pinto, de 27 años, se encontraba en su negocio en el municipio de Tocoa cuando fue interceptado por hombres armados.

El informe policial indica que los sujetos, con el rostro cubierto, lo privaron de su libertad y lo trasladaron hacia un lugar desconocido.

Llegan a los juzgados los implicados en el secuestro a un empresario de Colón.

Llegan a los juzgados los implicados en el secuestro a un empresario de Colón.

 (Foto: Héctor Paz| EL HERALDO)

Los captores exigieron a los familiares del empresario la cantidad de tres millones de lempiras a cambio de su liberación, aunque finalmente la víctima fue rescatada por la Unidad Nacional Antisecuestros, tras 36 horas secuestrado en Colón.

Las investigaciones continuaron tras el rescate, logrando la identificación plena de los supuestos responsables mediante evidencia técnica, científica y testimonial recopilada por los agentes.

Las cuatro personas detenidas serán remitidas a las autoridades judiciales competentes para que respondan por el delito de secuestro agravado y otros ilícitos relacionados con el caso.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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