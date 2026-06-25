Capturan a “Los Sagastume”, implicados en el secuestro del empresario Héctor Lisser en Colón

Colón, Honduras.- En horas de la mañana de este jueves -25 de junio, la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Policía Nacional de Honduras le dio captura a cuatro integrantes de la banda criminal conocida como “Los Sagastume”, señalada por su participación en el secuestro del empresario Héctor Eduardo Lisser Pinto, ocurrido el 27 de abril de 2025 en el municipio de Tocoa, Colón. Las acciones se realizaron mediante operativos simultáneos en los municipios de Tocoa y Sabá, en Colón; Puerto Cortés, Cortés; y Santa Rita, Yoro, como parte de una operación coordinada a nivel nacional. Durante los procedimientos, las autoridades lograron la captura de cuatro personas vinculadas a la estructura criminal, la cual presuntamente operaba en distintas zonas del país.

Entre los detenidos está Carlos Antonio Sagastume López, de 32 años, señalado como el supuesto líder de la banda, residente en la colonia Génesis de Tocoa, Colón y conocido con el alias de “Sagastume”. También fue detenido Gerson Yermay Zambrano Sánchez, de 25 años, alias de “El Negro”, Jairo José Erazo Vásquez, de 37 años, alias de “El Peludo”, y Tony Josué Menjívar Aguilar, de 28 años, alias de “El Indio”.

Antecedentes del caso

El 27 de abril de 2025, en horas de la mañana, el empresario Héctor Eduardo Lisser Pinto, de 27 años, se encontraba en su negocio en el municipio de Tocoa cuando fue interceptado por hombres armados. El informe policial indica que los sujetos, con el rostro cubierto, lo privaron de su libertad y lo trasladaron hacia un lugar desconocido.

Los captores exigieron a los familiares del empresario la cantidad de tres millones de lempiras a cambio de su liberación, aunque finalmente la víctima fue rescatada por la Unidad Nacional Antisecuestros, tras 36 horas secuestrado en Colón.