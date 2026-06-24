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Mediante cadena humana fue el doloroso rescate de los restos de don Félix Núñez

El hallazgo ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana de este 24 de junio, en una operación que reflejó el esfuerzo y la coordinación de los cuerpos de socorro en Tegucigalpa.

  • Actualizado: 24 de junio de 2026 a las 16:14
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Mano a mano, de bombero a bombero, fue pasada la camilla de rescate que contenía los restos de Félix Núñez, capitalino que murió al quedar soterrado en el derrumbe de un cerro en el anillo periférico, a la altura de Río Grande Sur. El hallazgo de la segunda víctima ocurrió a eso de las 11 de la mañana de este 24 de junio, más de 24 horas después de la tragedia.

Fotos: Alex Pérez/David Romero/EL HERALDO.
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Los elementos de cuerpos de socorro se sumaron en una larga cadena humana desde el sitio donde fue ubicado el cuerpo de don Félix hasta la parte despejada de escombros.
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La camilla con los restos humanos cargaba además las esperanzas que se esfumaron de poder encontrarlo con vida, luego del paso de 24 horas de su desaparición.

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El momento fue desgarrador, luego de una intensa búsqueda encontrarlo destrozado a causa de las enormes rocas que cayeron en el lugar donde se encontraba la víctima.
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La noticia de su hallazgo causó conmoción en la escena, entre el dolor por la manera en que fueron encontrados sus restos y el poder entregarlo a su familia para que puedan darle una despedida digna.

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Una vez que se confirmó que el cuerpo había sido extraído, los equipos de la DPI y Medicina Forense se sumaron para el respectivo levantamiento legal.
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La familia de don Félix Núñez fue informada de inmediato, una vez que el cuerpo fue extraído de la zona del derrumbe y esto provocó escenas desgarradoras al confirmarse que había muerto en la tragedia.
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Algunos elementos del cuerpo de bomberos se sumaron al dolor de las familias para consolarles en este delicado momento, pues tras horas y horas intentado ubicarlo se aguardaba una leve esperanza.
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El impacto de la noticia fue doloroso para la familia de don Félix que hasta tuvieron que recibir atención médica en la zona ante la devastadora confirmación.

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En la escena aún esta tarde permanece la familia de Karen Girón en espera de poder encontrar también su cuerpo y dar un poco de alivio a su dolor.
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Los socorristas ya van por su segundo día de búsqueda y rescate y se espera que esta tarde se logre la extracción del cuerpo de Karen para concluir la titánica labor.
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En las acciones ha sido necesario el uso de todo tipo de equipos de rescate, técnico y humano especializado y entrenado en cada etapa del manejo de la catástrofe provocada por el derrumbe de un cerro.
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