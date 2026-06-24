Mediante cadena humana fue el doloroso rescate de los restos de don Félix Núñez

Mano a mano, de bombero a bombero, fue pasada la camilla de rescate que contenía los restos de Félix Núñez, capitalino que murió al quedar soterrado en el derrumbe de un cerro en el anillo periférico, a la altura de Río Grande Sur. El hallazgo de la segunda víctima ocurrió a eso de las 11 de la mañana de este 24 de junio, más de 24 horas después de la tragedia.