Mediante cadena humana fue el doloroso rescate de los restos de don Félix Núñez

Mano a mano, de bombero a bombero, fue pasada la camilla de rescate que contenía los restos de Félix Núñez, capitalino que murió al quedar soterrado en el derrumbe de un cerro en el anillo periférico, a la altura de Río Grande Sur. El hallazgo de la segunda víctima ocurrió a eso de las 11 de la mañana de este 24 de junio, más de 24 horas después de la tragedia.
Los elementos de cuerpos de socorro se sumaron en una larga cadena humana desde el sitio donde fue ubicado el cuerpo de don Félix hasta la parte despejada de escombros.
La camilla con los restos humanos cargaba además las esperanzas que se esfumaron de poder encontrarlo con vida, luego del paso de 24 horas de su desaparición.
El momento fue desgarrador, luego de una intensa búsqueda encontrarlo destrozado a causa de las enormes rocas que cayeron en el lugar donde se encontraba la víctima.
La noticia de su hallazgo causó conmoción en la escena, entre el dolor por la manera en que fueron encontrados sus restos y el poder entregarlo a su familia para que puedan darle una despedida digna.
Una vez que se confirmó que el cuerpo había sido extraído, los equipos de la DPI y Medicina Forense se sumaron para el respectivo levantamiento legal.
La familia de don Félix Núñez fue informada de inmediato, una vez que el cuerpo fue extraído de la zona del derrumbe y esto provocó escenas desgarradoras al confirmarse que había muerto en la tragedia.
Algunos elementos del cuerpo de bomberos se sumaron al dolor de las familias para consolarles en este delicado momento, pues tras horas y horas intentado ubicarlo se aguardaba una leve esperanza.
El impacto de la noticia fue doloroso para la familia de don Félix que hasta tuvieron que recibir atención médica en la zona ante la devastadora confirmación.
En la escena aún esta tarde permanece la familia de Karen Girón en espera de poder encontrar también su cuerpo y dar un poco de alivio a su dolor.
Los socorristas ya van por su segundo día de búsqueda y rescate y se espera que esta tarde se logre la extracción del cuerpo de Karen para concluir la titánica labor.
En las acciones ha sido necesario el uso de todo tipo de equipos de rescate, técnico y humano especializado y entrenado en cada etapa del manejo de la catástrofe provocada por el derrumbe de un cerro.