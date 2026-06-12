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Capturan a joven acusado de secuestrar a taxista VIP en Santa Bárbara; pedían L150 mil para liberarlo

El reporte indica que Vega Aguilar habría participado en la ubicación, levantamiento y custodia de la víctima durante su cautiverio, junto a otro supuesto implicado

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 15:05
Capturan a joven acusado de secuestrar a taxista VIP en Santa Bárbara; pedían L150 mil para liberarlo

Wilmer Antonio Vega Aguilar será remitido ante la Fiscalía de Crimen Organizado para continuar con el proceso legal correspondiente.

 Foto: Cortesía

Santa Bárbara, Honduras.- Miembros de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de Santa Bárbara le dieron captura a un hombre implicado en el secuestro de un taxista VIP en el barrio El Centro, municipio de San Nicolás.

La detención se ejecutó durante un operativo en la zona, capturando a Wilmer Antonio Vega Aguilar, de 18 años, conocido con el alias de “El Gato”, originario de Atima y residente en la aldea San Pedrito.

Según el informe policial, Vega Aguilar se dedica a labores de agricultura y estaría vinculado a un caso de secuestro ocurrido el pasado 8 de junio, luego de que las autoridades recibieran información sobre el supuesto secuestro de un taxista VIP originario de El Progreso, Yoro.

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El reporte indica que el taxista, de quien no se reveló la identidad, salió ese día a eso de las 3:00 de la tarde en su vehículo junto a un compañero con rumbo hacia San Vicente Centenario, Santa Bárbara, para realizar el traslado de cinco personas que habían solicitado sus servicios.

Luego de un par de horas, la esposa de la víctima recibió mensajes vía WhatsApp desde su número, donde Antonio Vega Aguilar le informó que su pareja estaba secuestrado y que debía pagar una cantidad de 150 mil lempiras a cambio de su liberación.

Asimismo, le advirtió que en caso de avisar a las autoridades y de no pagar esa cantidad, le quitarían la vida.

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Sin embargo, la esposa dio aviso a equipos especializados de la UNAS, que se desplazaron inicialmente hacia El Progreso, Yoro, para realizar las primeras diligencias investigativas y luego se trasladaron a Santa Bárbara para darle seguimiento.

Vega Aguilar habría participado en la ubicación, levantamiento y custodia de la víctima durante su cautiverio, junto a otro supuesto implicado, quien habría trasladado al taxista hasta el sector de Río Frío, en Atima, donde fue dejado en libertad.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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