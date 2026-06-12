Sigue búsqueda de extremidades del torso hallado en montaña de Azacualpa

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades iniciaron este viernes 12 de junio las investigaciones tras el hallazgo del torso de una persona en la aldea El Terrero, en la montaña de Azacualpa, cuyo descubrimiento estaría relacionado con la desaparición de un hombre reportado días atrás en el sector 5 de la colonia Villa Nueva, de la capital.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Luis Godoy, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde hace unos días.

Sin embargo, las autoridades señalaron que la identidad deberá ser confirmada mediante pruebas de ADN, pues al no contar con sus manos no tiene huellas dactilares.