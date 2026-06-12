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Sigue búsqueda de extremidades del torso hallado en montaña de Azacualpa

Las autoridades señalaron que la identidad deberá ser confirmada mediante pruebas de ADN, pues al no contar con sus manos no tiene huellas dactilares

  • Actualizado: 12 de junio de 2026 a las 14:29
Sigue búsqueda de extremidades del torso hallado en montaña de Azacualpa

El cuerpo del hombre fue encontrado a la orilla de un río en la montaña de Azacualpa.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades iniciaron este viernes 12 de junio las investigaciones tras el hallazgo del torso de una persona en la aldea El Terrero, en la montaña de Azacualpa, cuyo descubrimiento estaría relacionado con la desaparición de un hombre reportado días atrás en el sector 5 de la colonia Villa Nueva, de la capital.

De manera preliminar, la víctima fue identificada como Luis Godoy, quien había sido reportado como desaparecido por sus familiares desde hace unos días.

Sin embargo, las autoridades señalaron que la identidad deberá ser confirmada mediante pruebas de ADN, pues al no contar con sus manos no tiene huellas dactilares.

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Las diligencias en la zona se intensificaron este viernes luego de que una persona alertara a las autoridades sobre la presencia de una cabeza humana flotando río abajo.

Tras la denuncia, cuerpos de investigación y personal forense se desplazaron al lugar para realizar las inspecciones y labores de búsqueda.

El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias de la muerte, así como para identificar a los responsables de este hecho violento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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