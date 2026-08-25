Arrestan a hombre en posesión de seis armas de fuego que llevaba en un saco en Marcovia

Tegucigalpa, Honduras. -En posesión de seis armas de fuego que llevaba ocultas en un saco de nylon, agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) y Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) capturaron a un hombre en la aldea El Zapote de Marcovia, Choluteca. El detenido es un hombre de 45 años, quien fue requerido mediante labores de vigilancia y seguimiento, al no justificar la portación legal del armamento.

Como resultado de la acción, los agentes policiales decomisaron seis armas de fuego tipo escopetas camufladas en un saco de nylon, para pasar desapercibidas por las autoridades. Las armas decomisadas serán sometidas a análisis balísticos especializados por parte de equipos de la Unidad de Delitos Contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a fin de determinar su posible vinculación con hechos criminales, entre ellos homicidios. Además, para determinar si las escopetas serían para alguna estructura criminal que opera en la zona sur del territorio nacional.