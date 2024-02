Capturan a hombre que atacó y cercenó a su mujer con un machete

La mujer, de quien no se reveló su identidad, recibió varios machetazos en el hombro, cuello y manos, en el ataque perdió dos dedos. La fémina fue llevada al Hospital Gabriela Alvarado por la gravedad de sus heridas.

Ramos, que no tiene hijos con la mujer mencionó: “Por la verdad murió Cristo. A ella le gusta tomar, le gusta tomar y varias veces ella me ha agarrado a patadas, me ha cacheteado como si yo fuera un trapo viejo”.

Tras ser detenido por las autoridades, Pedro Ramos reveló que la mujer lo trataba mal y que era ella la que lo buscaba en la casa donde vive. Hasta el momento no han quedado claros los motivos del violento ataque.

El detenido confesó que no pretendía cortarle los dedos, pero ella lo tomó de los testículos. “Yo a ella no la iba a cortar, yo solo le di tres cinchonacitos -golpe con la parte plana del machete- y el machete se me canteó”, relató.

“Además, la enojura porque me agarró los testículos y todavía ando doliente de un testículo. Me agarró a cacheteadas, usted vale maceta, Pedro me dijo”, añadió.

Las autoridades han informado que han abierto un expediente informativo para conocer a detalle el violento ataque.