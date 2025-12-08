Capturan a tres hermanos acusados de matar y carbonizar a mujeres en Lempira

Lempira, Honduras.- La Policía maneja la teoría de que el crimen de las jóvenes Yessica Arely Sánchez Gámez y Kensi Meyerly Martínez, ocurrido en Piraera, Lempira, tiene tintes pasionales y capturó a los tres supuestos homicidas. Los capturados son tres hermanos identificados como Olman Omar Vásquez Alvarado (29), Wilmer Concepción Vásquez Alvarado (26) y Juan Anael Vásquez Alvarado (24). A los Vásquez los apresaron en Piraera. Las averiguaciones de la Policía establecen que el lunes 1 de diciembre a eso de las 10:20 pm los hermanos se fueron en sus motocicletas con las dos mujeres.

Kensi Martínez se subió en la moto de Wilmer Vásquez y Yessica Sánchez se subió en la moto de Anael Vásquez y agarraron en dirección a la aldea El Roble. Al llegar a la zona que conocen como Quebrada Onda, en un terreno abandonado a orilla de la calle antes de un puente, los hermanos dejaron sus motocicletas y caminaron unos metros con las dos féminas. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Al llegar a un palo de mango, Anael Vásquez se sacó un cuchillo cacha blanca de la cintura y se lo introdujo en el pecho a Yessica Sánchez, quien grito y cayó al suelo. En ese mismo momento al fondo en un camino que va a la quebrada en medio de unos palos, Wilmer Vásquez mató a balazos a Kensi Martínez. Omar Vásquez llevaba en una bolsa negra un bote lleno de gasolina y se la rociaron a las mujeres y las quemaron.