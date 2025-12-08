Capturan a tres hermanos acusados de matar y carbonizar a mujeres en Lempira

Lempira, Honduras.- La Policía maneja la teoría de que el crimen de las jóvenes Yessica Arely Sánchez Gámez y Kensi Meyerly Martínez, ocurrido en Piraera, Lempira, tiene tintes pasionales y capturó a los tres supuestos homicidas.
Los capturados son tres hermanos identificados como Olman Omar Vásquez Alvarado (29), Wilmer Concepción Vásquez Alvarado (26) y Juan Anael Vásquez Alvarado (24). A los Vásquez los apresaron en Piraera.
Las averiguaciones de la Policía establecen que el lunes 1 de diciembre a eso de las 10:20 pm los hermanos se fueron en sus motocicletas con las dos mujeres.
Kensi Martínez se subió en la moto de Wilmer Vásquez y Yessica Sánchez se subió en la moto de Anael Vásquez y agarraron en dirección a la aldea El Roble.
Al llegar a la zona que conocen como Quebrada Onda, en un terreno abandonado a orilla de la calle antes de un puente, los hermanos dejaron sus motocicletas y caminaron unos metros con las dos féminas.
Al llegar a un palo de mango, Anael Vásquez se sacó un cuchillo cacha blanca de la cintura y se lo introdujo en el pecho a Yessica Sánchez, quien grito y cayó al suelo.
En ese mismo momento al fondo en un camino que va a la quebrada en medio de unos palos, Wilmer Vásquez mató a balazos a Kensi Martínez. Omar Vásquez llevaba en una bolsa negra un bote lleno de gasolina y se la rociaron a las mujeres y las quemaron.
A los capturados les decomisaron un par de botas de cuero color negro con verde con manchas de supuesta sangre, un arma blanca punzante con manchas oscuras de supuesta sangre, un revólver calibre 22 milímetros sin marca que habrían utilizado para cometer el asesinato y tres motocicletas.