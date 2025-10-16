  1. Inicio
A balazos atacan a hombre en la colonia El Hogar; tenía al menos 14 disparos

La víctima fue identificada como Emerzon Alberto Ávila Herrera, quien recibió al menos 14 impactos de bala en su cuerpo. Se desconoce el móvil del crimen

  • 16 de octubre de 2025 a las 13:01
Escena donde quedó el cuerpo tendido de Emerzon Alberto Ávila Herrera.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde de este jueves -16 de octubre- sujetos armados atacaron a disparos a un hombre en la colonia El Hogar, en Tegucigalpa, capital del país.

El hecho se registró a eso de las 11 de la mañana, cuando varios hombres se bajaron de un vehículo tipo turismo color oro y le dispararon al joven.

La víctima fue identificada como Emerzon Alberto Ávila Herrera, de 29 años de edad.

(Foto: Cortesía )

Versiones indican que los malhechores se bajaron del carro, le dispararon al menos en 14 ocasiones y huyeron rumbo a la colonia Loma Linda.

En la escena quedó el cuerpo sin vida, boca abajo, presentando múltiples heridas de bala.

Elementos policiales llegaron al lugar para iniciar las investigaciones del caso, mientras miembros de la Unidad Médica de Emergencia (UME) trasladaban al joven herido.

Se desconoce el móvil del ataque, así como la identidad de los implicados en este crimen.




