A balazos atacan a hombre en la colonia El Hogar; tenía al menos 14 disparos

Tegucigalpa, Honduras.- La tarde de este jueves -16 de octubre- sujetos armados atacaron a disparos a un hombre en la colonia El Hogar, en Tegucigalpa, capital del país.

El hecho se registró a eso de las 11 de la mañana, cuando varios hombres se bajaron de un vehículo tipo turismo color oro y le dispararon al joven.

La víctima fue identificada como Emerzon Alberto Ávila Herrera, de 29 años de edad.