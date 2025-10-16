Hombre ebrio incendia su casa y su esposa muere carbonizada en Santa Bárbara; tenía 5 hijos

Santa Bárbara, Honduras.- La tarde del miércoles -15 de octubre-, un hombre en estado de ebriedad le prendió fuego a su vivienda mientras su esposa y sus hijas se encontraban dentro.

El hecho se registró en Santa Bárbara, alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando los pobladores llegaron al lugar, pero este ya estaba siendo consumido por las llamas.

Las primeras versiones indican que el hombre, identificado como Fredy, llegó a su casa alcoholizado y, sin pensar que su familia aún se encontraba adentro, incendió la vivienda, donde también era un negocio de venta de pirotecnia.