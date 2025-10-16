Hombre ebrio incendia su casa y su esposa muere carbonizada en Santa Bárbara; tenía 5 hijos

Santa Bárbara, Honduras.- La tarde del miércoles -15 de octubre-, un hombre en estado de ebriedad le prendió fuego a su vivienda mientras su esposa y sus hijas se encontraban dentro.
El hecho se registró en Santa Bárbara, alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando los pobladores llegaron al lugar, pero este ya estaba siendo consumido por las llamas.
Las primeras versiones indican que el hombre, identificado como Fredy, llegó a su casa alcoholizado y, sin pensar que su familia aún se encontraba adentro, incendió la vivienda, donde también era un negocio de venta de pirotecnia.
La mujer, identificada como Miriam Guevara López, de 37 años de edad, murió carbonizada en el lugar del siniestro, mientras que sus hijas resultaron con quemaduras.
En un video compartido en redes sociales se observa a los habitantes de la zona y la casa-de madera y lámina- consumida en su totalidad por las llamas.
“Bendito Dios, qué tragedia”, se escucha decir a la persona que grabó el video, mientras los vecinos intentaban remover los escombros.
Hasta el momento no se ha notificado la detención del hombre ni el estado de salud de las menores que resultaron heridas.