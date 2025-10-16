  1. Inicio
Muere conductor de camión tras impactar contra una rastra en Omoa

La víctima conducía un camión e impactó en la plataforma de una rastra. El hombre murió de manera inmediata debido al fuerte golpe que lo dejó atrapado entre el amasijo de hierro

  • 16 de octubre de 2025 a las 06:45
El conductor quedó atrapado, ya sin vida, entre el amasijo de hierro del vehículo; el Cuerpo de Bomberos liberó el cadáver.

Omoa, Honduras.- El conductor de un camión perdió la vida la tarde de ayer tras impactar contra la plataforma de una rastra estacionada en el sector conocido como la Vuelta del Cura, en Choloma, Cortés.

La víctima fue identificada como Álvaro Gutiérrez, de 45 años de edad, quien murió a causa del impacto. Su cuerpo quedó atrapado entre el amasijo de hierro.

Según el informe preliminar, Gutiérrez chocó violentamente contra el vehículo pesado, sufriendo heridas de gravedad que le provocaron la muerte de forma instantánea.

Tras el hecho, personal del Cuerpo de Bomberos de Honduras llegó al lugar para liberar el cuerpo del hombre, que quedó prensado entre el timón de su vehículo y la chatarra del mismo.

Las autoridades investigan las causas del accidente para determinar si este se debió al exceso de velocidad, imprudencia vial o fallas mecánicas.

El 22 de septiembre de 2025, otro hombre murió de manera similar al impactar contra una rastra mal estacionada en la carretera CA-5, a la altura del sector Búfalo, en Villanueva, Cortés.

La víctima mortal fue identificada como José Francisco Machado Cáceres, de 34 años de edad, quien conducía un vehículo tipo turismo con placas HCO 5556.

De acuerdo con la información preliminar, la rastra se encontraba estacionada a la orilla de la carretera, por lo que Machado Cáceres impactó de forma frontal en la parte trasera de la misma.

