Muere conductor de camión tras impactar contra una rastra en Omoa

La víctima fue identificada como Álvaro Gutiérrez , de 45 años de edad, quien murió a causa del impacto. Su cuerpo quedó atrapado entre el amasijo de hierro.

Omoa, Honduras.- El conductor de un camión perdió la vida la tarde de ayer tras impactar contra la plataforma de una rastra estacionada en el sector conocido como la Vuelta del Cura, en Choloma, Cortés.

Según el informe preliminar, Gutiérrez chocó violentamente contra el vehículo pesado, sufriendo heridas de gravedad que le provocaron la muerte de forma instantánea.

Tras el hecho, personal del Cuerpo de Bomberos de Honduras llegó al lugar para liberar el cuerpo del hombre, que quedó prensado entre el timón de su vehículo y la chatarra del mismo.

Las autoridades investigan las causas del accidente para determinar si este se debió al exceso de velocidad, imprudencia vial o fallas mecánicas.

El 22 de septiembre de 2025, otro hombre murió de manera similar al impactar contra una rastra mal estacionada en la carretera CA-5, a la altura del sector Búfalo, en Villanueva, Cortés.

La víctima mortal fue identificada como José Francisco Machado Cáceres, de 34 años de edad, quien conducía un vehículo tipo turismo con placas HCO 5556.