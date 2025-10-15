Conductor involucrado en choque mortal de Omoa se defenderá en libertad

El incidente ocurrió el pasado lunes cuando una camioneta Ford Escape blanca impactó de frente contra una mototaxi que transportaba a siete alumnos de regreso a sus hogares.

Omoa, Honduras.- Darlin Valentín Mejía Castro, joven involucrado en el accidente que dejó a dos menores muertos y a varios heridos en la aldea San Marcos de Omoa, se defenderá en libertad, según determinó este miércoles 15 de octubre el Ministerio Público.

En el accidente fallecieron los primitos Daira Siloé López Serrano, de 9 años, y Jeferson Sebastián Serrano Mejía, de 8 años, mientras que otros cinco menores resultaron con lesiones de diversa consideración.

La Jueza de Letras Seccional del Área Penal, luego de analizar el requerimiento fiscal, decidió imponer a Mejía Castro medidas cautelares distintas a la detención judicial, considerando que los delitos imputados conllevan penas mínimas.

Entre estas medidas, se encuentra la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la restricción de acercarse o comunicarse con las víctimas.

Tanto Mejía Castro como Elder Alexis Velásquez Gonzáles, conductor de la mototaxi, enfrentan cargos por conducción temeraria en detrimento de la seguridad vial del Estado de Honduras.

El portavoz del Poder Judicial, Ruy Gabriel Barahona, señaló que Mejía responderá además por los delitos de homicidio imprudente y lesiones imprudentes.

Testigos indicaron que al momento del accidente, dos personas que se encontraban en la parte delantera de la camioneta huyeron del lugar.

El joven detenido fue quien permaneció en la escena y fue puesto bajo custodia de las autoridades. La información preliminar de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) señala que Darlin no portaba licencia de conducir al momento del accidente. La prueba de alcoholemia practicada arrojó resultado negativo.