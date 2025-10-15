Capturan a hombre que mató a su vecino en medio de una discusión en Omoa

Omoa, Cortés.- En menos de 24 horas, agentes policiales lograron la captura de un hombre acusado de matar a su vecino durante una acalorada discusión en la aldea Las Chicas, municipio de Omoa, departamento de Cortés.

El detenido, identificado como un hombre de 37 años, originario y residente del mismo sector, fue arrestado en flagrancia por agentes de la Unidad Departamental de Policía N.º 5 (UDEP-5), quienes además le decomisaron el arma blanca tipo hacha que habría utilizado para cometer el crimen.