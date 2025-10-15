  1. Inicio
Capturan a hombre que mató a su vecino en medio de una discusión en Omoa

El sujeto discutía con su vecino y regresó a su casa para sacar el hacha con la que le quitó la vida. El hombre fue detenido horas después por la Dirección Policial de Investigaciones

  • 15 de octubre de 2025 a las 11:41
La persona fue capturada con un hacha, el arma con la cual le quitó la vida a su vecino.

Foto: Cortesía.

Omoa, Cortés.- En menos de 24 horas, agentes policiales lograron la captura de un hombre acusado de matar a su vecino durante una acalorada discusión en la aldea Las Chicas, municipio de Omoa, departamento de Cortés.

El detenido, identificado como un hombre de 37 años, originario y residente del mismo sector, fue arrestado en flagrancia por agentes de la Unidad Departamental de Policía N.º 5 (UDEP-5), quienes además le decomisaron el arma blanca tipo hacha que habría utilizado para cometer el crimen.

La víctima fue identificada como José Antonio Guzmán Montenegro, quien, según las investigaciones preliminares, discutía con el ahora detenido cuando este se retiró a su vivienda, tomó el hacha y regresó para atacarlo. El golpe le habría causado la muerte de manera inmediata.

Vecinos alertaron a las autoridades tras el violento suceso, lo que permitió la rápida movilización de los agentes policiales, quienes, mediante labores de búsqueda e inteligencia, ubicaron al sospechoso en la misma comunidad.

El capturado fue trasladado a las instalaciones policiales de la zona para continuar con el proceso legal correspondiente. Posteriormente será remitido al Ministerio Público, donde enfrentará acusaciones formales por el delito de homicidio.

